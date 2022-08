Ante esta situación, Héctor Enrique , campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 , grabó un video que se viralizó en las redes sociales, en el que realiza una contundente defensa a la ex presidenta y le pide a los peronistas que "defiendan la democracia".

"Yo no tengo ningún beneficio y no hago esto para tener ningún beneficio. Soy peronista y voy a morir peronista. Sé que son los únicos que ayudan, sobre todo a los de abajo. El resto es puro cuento. El resto es puro cuento, mentiras. El resto son mentiras", continúa el hombre que "asistió" a Diego Armando Maradona en el "Gol del Siglo".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1562245113664774177 Gracias Negro, de corazón ♥ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 24, 2022

El ex jugador de River y Lanús también aprovechó para pegarle a la gestión anterior, a cargo de Mauricio Macri: "Cuando dijeron que no íbamos a pagar ganancia. Cuando nos mandaban a pagar con alegría los impuestos. Vayan. Vayan perritos a pagar los impuestos con alegría que nos decía el presidente anterior. Nos aumentaron los impuestos 3 mil, 4 mil por ciento. Una cosa de locos. No hay que olvidar y defender a nuestra líder. Porque nosotros tenemos una líder, ellos lo único que tienen es odio. Fuerte abrazo del Negro Enrique y defendamos a nuestra líder con el corazón".

El video compartido por el Negro Enrique le llegó a Cristina Kirchner, quien desde su cuenta de Twitter le agradeció su defensa pública. "Gracias Negro, de corazón", escribió CFK sobre el perfil del periodista Daniel Tognetti, uno de los difusores de la grabación.