El candidato de Milei: "Cipolletti es un dormitorio grande de Neuquén y de otras ciudades"

Primero Río Negro fue el primer partido en iniciar la campaña electoral en la ciudad, con la presentación de Aldo Mildemberg como candidato a intendente. En línea con el espacio libertario al que se alineó sorpresivamente, el ex funcionario de Aníbal Tortoriello anticipó recorte de gastos en el Municipio y medidas para favorecer a los empresarios locales en caso de ser electo.

Mildemberg afirmó que en la ciudad no se genera empleo y aseguró: " Cipolletti es un dormitorio grande de Neuquén y de ciudades más pequeñas que tienen empresas como Campo Grande y Cordero. Trabajemos para que alguna empresa se radique acá".

El ex titular de Servicios Públicos y Fiscalización, entre otras áreas, se mostró confiado en la posibilidad de ganar las elecciones del 16 de abril. "Creemos que tenemos posibilidades claras de gobernar la ciudad. En Cipolletti va a haber una elección de tercios, así que vamos a entrar en la discusión linda de la política, sin grietas. Nosotros vamos a proponer por sobre la grieta de cualquier partido, presentando propuestas".

La elección de Mildemberg como candidato resultó sorpresiva, porque hasta hace días formaba parte del PRO y fuentes de ese partido aseguraron que estuvo en carpeta para encabezar la boleta, algo que este viernes él negó. "Hubo dos aspectos fundamentales por las que acepté la propuesta. Uno es la mirada de apertura que tienen ellos, sin pensar en qué partido estuvo uno. Y el otro es lo que quedó pendiente durante la gestión, a mi me faltó mucho por hacer. Estuve dos años con Aníbal (Tortoriello) y estuve a cargo de cuatro áreas, aprendí mucho".

Mildemberg rechazó que haya sido un posible candidato por la alianza que lidera Tortoriello, como aseguran dirigentes del espacio. Incluso, se mostró dolido por esa situación. "Yo me jugué por la gestión y uno espera un reconocimiento que no hubo. Le ofrecieron el cargo a varias personas, pero a mí no. Y apareció Ariel con una propuesta muy interesante, que a nivel nacional tiene una mirada muy clara con (Javier) Milei", aseguró.

El ex funcionario municipal aseguró que "con Aníbal no tuve un mano a mano desde agosto del 2021, después de las PASO. Él tiene un grupo de trabajo, yo quedé afuera y estaba en lo mío. Yo lo respeto", concluyó.