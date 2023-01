El Castro Rendón aclaró qué protocolos COVID aplican con sus trabajadores

"Cuando un trabajador de salud presenta sintomatología respiratoria se le pide primero no concurrir a trabajar, luego un médico lo evalúa y determina qué método de diagnóstico realizar, si hace falta un hisopado por COVID o por otro virus respiratorio", detalló Adelaida Goldman, directora asociada del Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón. A partir de esos resultados, se dan las indicaciones posteriores de licencia laboral.

"Cuando los síntomas son muy notorios, uno hace el diagnóstico igual y da los días de reposo sin hisopar; en caso de que el médico tenga la sospecha, se hace el test para confirmar que se trate de COVID", explicó Goldman y aclaró que, en estos casos, se solicita que las personas contagiadas cumplan un aislamiento de cinco días.

"Es una vuelta a los procesos que se usaban antes de la pandemia para todos los trabajadores en relación de dependencia", señaló Nerina Lezcura, jefa de Servicio de Epidemiología del HPN, sobre el nuevo escenario epidemiológico, con menor circulación viral y con la presencia de otros virus que también afectan a las vías respiratorias.

En caso de que se dé un diagnóstico positivo de COVID, la especialista explicó la importancia de "sostener el aislamiento en casa hasta que los síntomas cedan, no visitar a parientes con factores de riesgo, mantener mucha hidratación, no exponerse al calor, sostener el lavado de manos y la ventilación de ambientes y tratar de llevar vida saludable en la medida de las posibilidades".

Si bien los trabajadores de salud están más expuestos a los contagios, Goldman aclaró que no hay agentes sanitarios del Castro Rendón que estén internados por coronavirus. Además, explicó que "la fortaleza del hospital es la cobertura de vacunas; el 80% de nuestro personal tiene ya tres dosis y hay muchos que van por la cuarta o la quinta", dijo y agregó que los protocolos eran diferentes cuando aún no había llegado la inmunización.

Por otro lado, aclaró que no hay falta de insumos para hacer los testeos, pero recordó que las pruebas sólo se hacen cuando existe una indicación médica. Del mismo modo, hay trabajadores de salud que presentan algún síntoma pero, tras el chequeo médico, se les indica que no es necesario realizar reposo laboral, por lo que no se les entrega ningún certificado.

Tal como ocurre en otros ámbitos en los que hay trabajadores en relación de dependencia, los permisos laborales por cuestiones de salud sólo se aprueban por indicación médica. En este caso, los agentes sanitarios pueden tratarse en la guardia del propio Castro Rendón o bien acudir a los centros de salud públicos de otros puntos de la provincia e incluso a sus médicos de cabecera por consultorio o a las clínicas privadas. En todos los casos, será el profesional el que determine si es necesario realizar o no una prueba de COVID.

"Nunca se dejó de atender a ningún trabajador del hospital ni a ningún trabajar de la provincia", dijo Goldman y aclaró que no hay animosidad hacia los trabajadores, pero sí cambios en el escenario epidemiológico que redujeron la frecuencia en la práctica de hisopados.