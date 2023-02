El Castro Rendón llama a ser "Residente por una semana" a los recién egresados

Adelaida Goldman, directora asociada del hospital, contó a LMNeuquén que el objetivo principal es incentivar a los profesionales de la salud a ingresar al sistema. "Muchos de nuestros residentes no son de Neuquén, es una manera también de que aquellos que no conocen la provincia, ni la ciudad, puedan hacerlo durante esta semana", comentó.

"Muchas veces al no conocer la provincia, tampoco saben de la complejidad del hospital y puede pasar que muchos aspirantes a residentes no nos elijan porque quizás piensan que aquí no se atiende complejidad entonces esta es una buena estrategia para que conozcan el hospital y con la experiencia que transitan esa semana es muy difícil que no nos elijan", consideró Goldman.