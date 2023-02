El cerro Los Pinos soportó tres incendios intencionales en tres semanas

Ocares aseguró que fue el tercer incendio en esa zona. “Fueron todos intencionales, lamentablemente. Uno de los chicos que trabaja en la estancia había venido a Junín a cenar y se estaba volviendo cuando lo advirtió y dio aviso enseguida. En ese momento dijo que recién estaba agarrando fuego”, contó.

Consideró que la intervención para frenar las llamas se produjo a tiempo. En menos de 15 minutos se desplegaron las dotaciones de bomberos voluntarios de Junín de los Andes y de la dirección de Manejo del Fuego que hicieron frente al foco de incendio.

Las llamas comenzaron a unos 14 kilómetros del casco céntrico de Junín, camino a San Martín de los Andes por la Ruta 40, pasando el puente Quilquihue, a unos 500 metros por la Ruta 49.

Manejo del Fuego apagó dos incendios en el Cerro Los Pinos.jpg

“El casco de la estancia está más distante. El dueño estuvo anoche con nosotros, muy agradecido por el rápido accionar que logró apagar el fuego enseguida. Llegó mal, aunque muy predispuesto para colaborar con el personal que está abocado al combate contra el fuego”, señaló el director de Defensa Civil local.

En las inmediaciones no hay casas. Los responsables de iniciar el incendio no dejaron rastros pudiendo salir en dos direcciones después de cometer el hecho: hacia San Martín y la otra a Junín.

Ocares contó que ayudó a que no se propagaran las llamas el hecho de que no había viento y que el foco se mantuviera siempre por debajo de las copas de los pinos. “El fuego en las copas de los pinos camina por arriba y se complica. Al ser superficial no pasó a mayores”, remató.