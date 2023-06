Los trajes de superhéroes no necesariamente tienen que venir del universo de Marvel o DC. Es que, en Córdoba , una bizarra situación callejera demostró que hay héroes mucho más mundanos e igual de efectivos. Un peatón llegó a registrar como, en plena peatonal, artistas disfrazados del Chapulín Colorado y "La Mona" jiménez detenían a un ladrón a los golpes.

Al ver la trifulca, el artista disfrazado de "La Mona" Jiménez, el histórico cuartetero que es casi una deidad en Córdoba, decidió sumarse y ayudar a su compañero. Fue así que lograron frustrar el asalto y, además, le dejaron un recuerdo poco agradable al ladrón.

El Chapulín Colorado y la Mona detuvieron a un ladrón en Córdoba.mp4

Alguna vez, Roberto Gómez Bolaños (creador del Chapulín Colorado y el Chavo del 8, entre tantos personajes) fue entrevistado por Jorge Guinzburg en "La Noticia Rebelde". Allí, el emblemático conductor argentino le preguntó qué pensaba de héroes como Superman o He-Man, a lo que Chespirito contestó que no eran héroes.

En aquella ocasión, Gómez Bolaños dejó -una vez más- una interesante reflexión al afirmar que "el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo: Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo". Sin embargo, Chespirito explicó que su personaje sí tenía miedo. "De hecho, el Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto", indicó, señalando que ahí residía su valor. Quedó claro que, en Córdoba, el artista homenajeó a su inspirador...