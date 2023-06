El Chato Prada confesó por qué sigue en pareja con Lourdes Sánchez tras 12 años de "novios"

Allí, ambos contaron un poco de cómo nació su historia amorosa, y la que comenzó fue la bailarina: “Nos conocimos en el año 2008, por ahí... Yo me vine a Buenos Aires, era soñadora de Jorge Ibáñez. Chato me cruzaba por los pasillos y me decía: ‘Hola, correntina, qué hacés correntina’... Pero nada, todo serio, a mí hasta me daba un poco de miedo”.

“Yo había quedado eliminada del Bailando, me contrata Sofovich para ir a hacer temporada a Carlos Paz, con todas las bailarinas de ShowMatch, aunque yo no lo era... Y Pablo fue a ver a Flor de la V, que estaba conmigo en la obra, era la figura. Esa noche, lo veo a él y dije: ‘Qué interesante’. Al otro día vuelve a ir y dije: ‘Ay, ¿tanto te gustó la obra? ¡Pará un poco, era una revista! ¡No había mucho que interpretar!”, continuó relatando Sánchez.

enFfHIlK-34105381 - Trim.mp4 El Chato Prada contó su amor por Lourdes Sánchez

Y luego también recordó aquella primera noche juntos: “Esa noche me llevó un ramo de flores al teatro con una tarjeta que decía: ‘Tu admirador’... ¡Re vintage! Sin nombre, nada, pero yo, pisciana, lo olía. También me mandaba mensajitos sin yo tenerlo agendado. Había todo un misiterio de ‘ay, quién será, quién será', pero yo por dentro sabía, hasta que él me lo dice. Denise Dumas y Campi fueron nuestros celestinos, ellos estaban haciendo temporada y me venían a buscar a la casa en la que estaba con todas las bailarinas”.

Pero después, los compañeros en el programa de Sánchez le preguntaron a Pablo Prada qué es lo que lo enamora de ella, después de tantos años juntos: “Es una persona fantástica en el sentido de lo humano, de lo sentimental, de lo compañera. Me enamoran esas cosas. Nos llevamos bien, tenemos un hijo que amamos profundamente. Nos divertimos, a veces nos peleamos, nos reconciliamos y está todo bien. No somos rencorosos: si pasó algo, no nos quedamos con esas cosas dando vueltas, vamos para adelante”

“Tenemos una forma de ser bastante parecida. Si bien somos distintos, tenemos una forma en la convivencia en que en lo importante, coincidimos. Y coincidimos en las pelotudeces, también. Si bien por ahí estamos muy activos los dos, nos vemos poco en casa, rápidamente logramos conectar”, finalizó, mostrándose súper romántico.