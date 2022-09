El Chino Leunis tuvo su breve paso por 100 Argentinos Dicen

"Ya mañana vuelvo a grabar así que el jueves o viernes me vuelven a ver al aire, todavía tienen un par más de programas con el Chinito que lo hizo descomunalmente bien", sostuvo Darío. Y agregó con su característico humor: "Tampoco lo amen porque si no el gordo se queda sin laburo. No sean tan forr...".

El futuro de Barassi en la televisión

Hace algunas semanas trascendió que el conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) dejaría el programa que tanto éxito le dio a fin de año. Hay pocas certezas sobre si el final es solo por el ciclo 2022 y de ser así retomaría en marzo o abril del próximo año. O en caso contrario que el animador deje la conducción y se dedique a la actuación.

De hecho, en una nota reciente, Barassi aseguró que fue tentado para ser parte de un proyecto en España y no descartó la posibilidad de trasladarse durante un tiempo para ser parte del mismo.