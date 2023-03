El Chino Maidana le dio brillo a la velada de boxeo en Parque Central

La presencia del ex campeón del mundo AMB ligero y welter, Marcos Maidana le dio brillo a la velada de boxeo que se desarrolló el viernes en el gimnasio del Parque Central y que lo tuvo al Chino como invitado estelar dentro de un festival que en lo boxístico no fue de gran atractivo pero si contó con todo el show propio que genera una figura como el santafesino que estuvo en todo momento predispuesto para las fotos de los fans que se acercaron para llevarse una imagen de recuerdo con el ex púgil.