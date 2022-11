El cipoleño que vivirá su tercera Copa Mundial consecutiva

“Cuando salía de la cancha en Rusia, en las escaleras del estadio, me acuerdo que me puse a escribir en Facebook para agradecer a la gente que me había ayudado y pongo en la publicación ‘habrá revancha en Qatar’. En el medio me pasó un tsunami, muchos cambios en mi vida y cuando todo indicaba que no se podía, lo logré”. En ese momento comenzó un nuevo sueño para Juan Pablo Quintana, periodista y educador cipoleño, que será uno de los miles de hinchas argentinos que alentarán a la selección argentina en Doha.