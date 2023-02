El club Alemán apuesta por el renacimiento del squash en Neuquén

Albistro nació en Trelew hace 35 años y desde los 13 empezó a practicar esta disciplina en la que trascendió consagrándose varias veces campeón patagónico y también trasciende a nivel nacional.

Actualmente es uno de los tres jugadores de la región que participa en los torneos Primera a nivel nacional junto a los barilochenses Daniel y Gustavo y Lomaglio.

“Mi viejo tenía canchas de tenis y squash (el club Centenario) en Trelew cuando en los ’90 el deporte era furor. Hasta los doce jugué al tenis que es el papá de todos los deportes de raqueta y a los 13 me pase a este deporte y nunca más lo dejé”, contó orgulloso.

“Hace un año que estoy trabajando en el club Alemán. Me trajo Abel (por Garrido) y Hugo Agorreca (presidente de la entidad) que quieren reactivar este deporte que está muy caído en Neuquén y se ha quedado sin referentes”.

“Tenemos dos canchas, con una escuela de chicos a partir de los seis años y de ahí para arriba tenemos todas las edades. Los chicos ya a partir de los diez años ya están compitiendo e incluso hay torneos súper desarrollados de menores de 11 a 19 años”, afirmó.

“A nivel nacional y mundial las canchas de vidrio han mejorado mucho. Aunque aquí seguimos jugando con cemento y piso de madera y con un solo vidrio”.

Para quienes no han decidido por un deporte, Albistro recomienda la actividad “porque es muy intensa y, además no es un deporte caro. Se requiere calzado indoor como los modelos de zapatillas de básquet y de vóley y las raquetas que, en caso de no tenerlas, nosotros contamos con varias para empezar”.

Para quienes aún no se deciden y dudan de practicar este deporte destacó que uno de los principales atractivos es que “es súper intenso rápido y agresivo. Te obliga a correr mucho lo cual demanda resistencia física y no provoca tantas lesiones ya que se juega sobre un piso flotante y tanto la pelota como la raqueta son bastante livianas”, destacó.

“Neuquén fue una cuna impresionante y no creo que haya otra provincia en el país que haya dado tres jugadoras que llegaron a ser número 1 como fueron Sabina Battaglia, Luz y Pilar Etchechoury”, recordó.

Pilar hoy sigue en actividad y en los Juegos Odesur el año pasado logró plata y bronce con la Selección Argentina. Todas ellas e incluso Belén Etchechoury, que fue campeona de España Racket 2016, también vistieron la casaca nacional.

“Este es un deporte que se puede jugar hasta muy grande. Es que la madurez un jugador de squash la alcanza a partir de los 28 y 29 años que es cuando ensambla la experiencia con el estado físico. Salvo el egipcio Mostafa Asal que con 21 años es el número 1 del mundo una súper estrella en un país que ha convertido al squash en deporte nacional”, precisó.

Albistro destacó la evolución que ha tenido el squash en las últimas décadas. “Es un deporte que se va desarrollando constantemente. Las raquetas, las pelotas van cambiando y, técnicamente se ha modificado mucho. Es totalmente distinto a como se disputaba años atrás" señaló.

"El juego es cada vez más rápido. La velocidad que se juega hoy es increíble, supersónica porque lo que se intentó es achicar el tiempo y la velocidad de juego. Varió la duración de los puntos. Como pasó con el vóley ahora no hace falta ganar el saque es punto directo. Antes se jugaba al mejor de cinco sets a nueve games con cambio de saque. Luego pasó al mejor de cinco a quince cada game con punto directo y hoy es a once. con diferencia de dos en caso de quedar empatados en diez hasta definir”, explicó.

Un punto a mejorar para ayudar a reactivar la actividad es la difusión. “Está bastante atrasada. Es casi nula. En algún punto en televisión se pone aburrido ver un partido, pero no es así dentro de la cancha. Lo que jugamos entendemos que no se llega a apreciar la dificultad e intensidad. Ahora hay un canal -Squash TV-, que televisa todos los torneos. Te pasan los resultados de los partidos y la síntesis de las mejores acciones. Creo que por ahí hay que insistir”, aconsejó.

En cuanto a la competencia Albistro destacó que a nivel regional está el Torneo Patagónico y también hay un campeonato nacional con varias fechas con sedes en Salta, Córdoba, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Bariloche entre otros. En este sentido aseguró que hay un camino de proyección para crecer en la competencia.

“El Club Alemán –agregó- encaró un gran proyecto. El solo hecho de que haya jugadores genera que se empiece a pedir infraestructura”. En este sentido puntualizó que “se están construyendo vestuarios, se puso mobiliario y se mejoraron las condiciones de las canchas. La idea es volver a reactivar una actividad que está bastante caída que en la zona. Sólo nosotros y en Centenario (el complejo Center) se puede practicar la actividad”, concluyó.