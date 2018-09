El club del horror

“Estaban en un club, del cual yo soy socia, discutiendo. Él se fue primero re caliente y ella más tarde”, comentó la chimentera y agregó, para despejar las dudas sobre su información: “La discusión existió. Muchos que estaban ahí los vieron. Siguen sin hablar, pero evidentemente las peleas existen”.

Por su parte, Ángel de Brito señaló en Los ángeles de la mañana: “Los dos entrenan ahí hace mucho tiempo. Hicieron todo un operativo para irse. Roccasalvo contó que una amiga de ella los escuchó discutir a los gritos y que después se fueron cada uno por su lado. Se ve que se encontraron para resolver algo y terminaron a los gritos”.

Furioso por las versiones, el ex tenista salió al cruce de los chimenteros en las redes. “No le mientan más a la gente! No paran! Cuanta maldad. Después se quejan cuando no les contestamos! Dejen vivir en paz”, tuiteó Pico.

En tanto, Pampita se niega a hablar con la prensa -sobre cualquier tema-, pese a las numerosas guardias que le hacen los movileros de diferentes medios, y aguarda el inicio de su nuevo programa en silencio.

No mientan: Por esta versión, el ex tenista salió al cruce de los chimenteros en las redes sociales.

Allí también se peleó con Vicuña

El sitio en donde se vio a Pampita y a Pico Mónaco es el club de tenis Raquet ubicado en Palermo. La modelo es socia del lugar, allí práctica diferentes disciplinas y hasta hace un tiempo atrás sus hijos hacían lo mismo. En ese mismo club la morocha fue vista con Benjamín Vicuña para terminar con su relación de diez años, tras el escándalo del motorhome con Eugenia “la China” Suárez.