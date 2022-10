El COI propone meditar para sanar y aquietar la mente

"Brindaremos un taller de meditación de El Arte de Vivir que durará una hora. La actividad consiste en combinar enseñanzas ancestrales, patrimonio de la humanidad como el yoga, pranayamas (técnicas de respiración) y meditación. Compartiremos conocimiento muy útil para elevar las defensas, mejorar el descanso, manejar el estrés y la ansiedad", explicó Carolina García Tourn.

Ella es instructora de técnicas de respiración y meditación, y profesora de yoga de Sri Sri School of Yoga, y actualmente coordina la región patagónica y participa junto con un equipo de instructores voluntarios de actividades abiertas a la comunidad, que se desarrollan tanto en Neuquén como en Cipolletti. “Hace más de 10 años, buscando herramientas para manejar mi estrés y para dormir mejor me encontré con el Arte de Vivir, tomé el curso básico y me encontré con poderosas herramientas que mejoraron la calidad de mi vida”.

“Solía estar en casa –explicó la instructora- y tener mi mente en el trabajo, o al revés, estar en el trabajo y estar pensando en mi casa, mis hijos pequeños y demás. Eso estaba drenando mi energía y no podía disfrutar nada de lo que hacía o tenía y no podía enfocar mi mente!!. Hoy estoy muy agradecida con todos los beneficios que me trajo el yoga y la meditación, sobre todo el Sudarshan Kriya, la técnica que no solo mejoró mi vida, sino la de miles de personas en todo el mundo”, señaló la profesora, también ingeniera química recibida en la Universidad Nacional del Comahue.

El Arte de Vivir está en más de 180 países hace 41 años. “En Neuquén podrán encontrarnos todos los miércoles, a las 19, en el Concejo Deliberante, en calle Leloir, y asistir a nuestros talleres introductorios a los cursos básicos, abiertos a toda la comunidad y sin costo. Meditaciones guiadas, meditación de la luna llena, cursos básicos para aprender técnicas de respiración y cursos para aprender a meditar con tu mantra personal, en modalidad on line o presencial”, señaló.

¿Qué es una meditación y cuáles son sus beneficios?

“Meditar es relajarse. No se trata sobre concentración, se trata sobre soltar y dejar ir. No se trata sobre enfocarse en los pensamientos o en algún objeto, sino en traer quietud a la mente”. Los beneficios –explicó García Tourn-: una mente calma, mejor concentración, más claridad, una mejora en la comunicación. Esta práctica “relaja y rejuvenece la mente y el cuerpo”.

“A nivel físico, la meditación disminuye la presión sanguínea, disminuye el lactato en sangre, reduciendo la ansiedad, disminuye las tensiones corporales como dolores de cabeza, úlceras, insomnio y problemas musculares y en articulaciones, aumenta la producción de serotonina que mejora la calidad de vida y el humor mejora el sistema inmune, aumenta los niveles de energía donde la fuente está adentro tuyo”, destacó la instructora.

¿Qué se necesita?

“Solo se necesitar tomar la responsabilidad por tu propio bienestar y saber que nada va a cambiar en tu vida, todo seguirá siendo igual, solo agregarás una herramienta que te hará más eficiente, enfocado, alegre, y pacífico. Es un modo de vida donde la prioridad es tu paz mental, sabiendo que si vos estas bien todos a tu alrededor se benefician”.

“Creo que nos estamos dando cuenta que nuestro bienestar depende únicamente de nosotros mismos, somos los primeros responsables de nuestra salud, nuestra mente y nuestras emociones y no nos enseñan en ningún lado a manejar nuestra mente y emociones, ni en la escuela ni en la universidad y mucho menos en el trabajo. Quienes puedan manejar su mente pueden manejar el mundo entero y esas herramientas existen y hoy están disponibles. No tenés que viajar al Himalaya o ir a un retiro, ni vestirte raro, solo cerrando los ojos y respirando de forma consciente y de una forma específica, podés hacer una gran diferencia”, dijo García Tourn.

La Semana Rosa se realizará desde el 17 en el COI. Habrá charlas de especialistas, meditación, diversas propuestas, intercambios y profesionales responderán todas las dudas de los asistentes. Son todas actividades abiertas y gratuitas. Para mayor información: consultar en COI – calle Industriales Neuquinos 2800, Neuquén- o en Jacinta, @jacinta.lenceria en Instagram, teléfono 2996088351. También en: @Elartedevivirneuquen y @ElartedevivirCipo, @carolinagarciatourn