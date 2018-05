Sin embargo, luego de la repercusión tras la indignación generalizada en los padres, surgieron otros relatos que develan que en el colegio no les permitían ir al baño a los alumnos, hecho que fue denunciado ante el Consejo Provincial de Educación por una madre de un ex alumno, quien contó su situación en comunicación con LU5 AM600.

"Viví una situación similar con un agravante de agresión por parte del dueño en dos oportunidades", inició su relato Valeria, para luego dar detalles de las situaciones sufridas por su hijo, quien ya no asiste al establecimiento: "en una le cambiaron el pantalón manifestando que no había llegado al baño y en una segunda oportunidad no le cambiaron el pantalón pero se había orinado encima".

La madre contó que su hijo le manifestó en reiteradas oportunidades que no los dejaban ir al baño cuando lo pedían, por lo que decidió hablar con la directora. "Hablé con ella y dijo que no tienen personal para acompañar a los chicos al baño cada vez que se les ocurre", detalló y agregó: "Lo más grave que existe es el grado de temor que tienen los niños, que directamente no pueden pedir permiso para ir al baño".

La mujer denunció ante la Policía al dueño del colegio por una agresión contra ella y luego fue elevada al Consejo Provincial de Educación, donde relató y dejó constancia que a su nene no lo dejaban ir al baño. Si bien Valeria manifestó que el CPE actuó rápido ante la denuncia -con una reunión en la que participaron ambas partes- no se llegó a una resolución ante los hechos manifestados

"No hubo ninguna sanción, se hizo un acta del momento, se dijo que el responsable legal no podía tener contacto con los niños, pidió las disculpas por la agresión que había tenido. Esto fue lo único", sintetizó la mujer. Luego de ese hecho, dijo que hubo "represalias" contra su nene y, de un día para el otro, "lo dejaron sin banco en el establecimiento".

Echaron a cuatro docentes y los padres tuvieron que retirar a sus hijos