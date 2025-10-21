El clima en Neuquén

El licuado ideal para bajar de peso y fortalecer tus huesos: cómo mezclar la frutilla y avena

Fresco y natural, este batido ayuda a adelgazar y aporta múltiples beneficios para la salud en general.

La llegada de las temperaturas más cálidas invita a probar preparaciones frescas y naturales que también pueden ayudar a perder peso y mejorar la salud. Una de las opciones más populares es el licuado de frutilla y avena, una bebida que no solo ayuda a adelgazar sino que además aporta beneficios esenciales para fortalecer los huesos y mejorar el bienestar general.

Las frutillas son reconocidas por su rico perfil nutritivo. Son bajas en calorías, ricas en fibra, antioxidantes, vitaminas C y manganeso, y contienen 90% de agua, lo que las hace ideales para mantener la hidratación y promover la sensación de saciedad. La avena, por su parte, es un cereal lleno de beneficios, con alto contenido de fibra soluble, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como calcio, magnesio y fósforo.

Juntos, estos ingredientes conforman una pareja poderosa para quienes desean bajar de peso de manera saludable y fortalecer su sistema óseo. Este licuado es ideal para reemplazar el desayuno o la merienda, ya que aporta energía, sacia el hambre y ayuda a mantener el metabolismo activo. Además de delicioso y nutritivo, otra de sus ventajas es la facilidad de su receta.

El licuado de frutilla es una alternativa saludable para bajar de peso.

Qué ingredientes necesita el licuado de frutilla y avena y cómo prepararlo

Para hacer este batido, solo se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 taza de frutillas frescas bien desinfectadas
  • 2 tazas de avena en hojuelas
  • 1 taza de leche: puede ser descremada o vegetal (almendra, avena o soja)
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 1 cucharadita de miel o edulcorante natural (opcional)
  • 1/2 banana (opcional, para mayor cremosidad)

Su preparación es muy simple y requiere de pocos pasos:

  • Lavar bien las frutillas si son frescas y cortarlas en trozos pequeños.
  • Dejar las hojuelas de avena en agua durante varias horas, preferiblemente la noche anterior, y luego colarlas.
  • Colocar en una licuadora las hojuelas de avena, la leche y las semillas de chía. En este punto se puede colocar media banana para lograr más cremosidad o hielo para una mayor sensación de frescura.
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  • Probar y ajustar la dulzura si es necesario.
  • Servir en un vaso alto y disfrutar.

Todos los beneficios del licuado de frutilla y avena

Este saludable batido ayuda a la pérdida de peso y aporta múltiples beneficios para la salud en general, especialmente en lo que respecta a la salud ósea y a las propiedades diuréticas, antiinflamatorias y depurativas de las frutillas. A continuación, todas sus ventajas:

Este batido tiene múltiples beneficios para la salud.

Propiedades diuréticas: las frutillas contienen alto contenido de agua y potasio, mineral que favorece la eliminación del exceso de líquidos en el cuerpo. Esto las hace excelentes para reducir la hinchazón y combatir problemas de retención de líquidos, un factor que suele dificultar la pérdida de peso. Además, la ingesta regular de estos licuados ayuda a mantener los riñones en buenas condiciones al facilitar la eliminación de toxinas.

Propiedades antiinflamatorias: son ricas en antioxidantes, como las antocianinas, que tienen efecto antiinflamatorio y ayudan a reducir la inflamación en el organismo. Esto es particularmente beneficioso para quienes padecen condiciones inflamatorias crónicas, como la artritis, y también ayuda a reducir el dolor articular y muscular. La avena, por su parte, contiene compuestos antiinflamatorios que complementan esta acción, fortaleciendo las articulaciones y promoviendo una mejor movilidad.

Propiedades depurativas: las frutillas son depurativas gracias a su capacidad de estimular la función hepática y facilitar la eliminación de toxinas del cuerpo. Esto es esencial para mejorar el funcionamiento del organismo y potenciar la pérdida de peso, ya que un cuerpo bien depurado funciona de manera más eficiente en la quema de grasas y eliminación de residuos.

Fortalecimiento óseo: el calcio, el fósforo y el magnesio presentes en la avena son fundamentales para la formación y el mantenimiento de huesos fuertes y saludables. Además, el consumo regular de este licuado puede contribuir a prevenir enfermedades como la osteoporosis, especialmente en personas en etapa de adultez o menopausia.

