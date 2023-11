Charly-Garcia-Corner-Planeta-Urbano-2023-1.webp

Clics Modernos además de ser una obra cumbre de la música popular argentina y latinoamericana acaba de cumplir 40 años. La tapa del álbum es una de las imágenes más bellas de García. Una fotografía en blanco y negro de él fumando y sentado en la vereda contra una pared grafiteada de una esquina neoyorquina. Hace unas semanas y en homenaje por los 40 años del disco, el consulado argentino, artistas, amigos y fans de la obra de Charly lograron que las autoridades de la ciudad les den el ok para nombrar a esa intersección de Walker St. y Cortlandt Alley como “Charly García Corner”.

Trocca sobre Charly.MOV

Las vueltas de la vida. En esa esquina funciona “Comedor NY” uno de los varios restaurantes que Fernando Trocca tiene por el mundo.

“Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar la plaza, las razas y el color” una imagen de New York cantada por Charly cuarenta años atrás.

Trocca no sabía el significado de la esquina. Se enteró hace un par de meses cuando los organizadores del homenaje a García le consultaron. Trocca tiene esas cosas, esos pases mágicos de situaciones curiosas, azarosas e interesantes.

El desarraigo y vivir más afuera que adentro de Argentina

Trocca pasa la mayor parte del año fuera del país. A la hora de hablar de extrañar o desarraigo es tajante. “No extraño, no tengo tanto apego. Si extraño mi casa, mi hogar, mi templo”

Trocca sobre el desarraigo.MOV

URUGUAY

Si hay un lugar en el mundo que a Trocca le gusta más que otros es indefectiblemente Uruguay. Los recuerdos de familia, las temporadas sobre finales de la década del 80 , los amigos, los socios, el verano.

TROCCA URUGUAY.MOV

Dubai

Sucre es uno de los emblemas gastronómicos de Trocca. Comenzó en Argentina, donde se posicionó como un muy buen restaurante de Buenos Aires (recuerdo mucho a su jefe de cocina, el gran Hugo Macchia y la cava que tenían en el medio del salón).Luego se expandió abriendo en Londres donde funciona actualmente y recientemente inaugurando sucursal en Dubai.

A la hora de hablar de Dubai, Trocca dice que no le gusta demasiado. “ Es un lugar extraño, si bien estoy intentando amigarme, no me gusta, pero entiendo que puede haber destinos mucho peores. No me quejo y agradezco, es un lugar raro, con un espíritu y un alma ausente. Yo creo que la única razón porque la gente está en Dubai es para hacer dinero, no encuentro otra explicación. Hay playas, pero son raras, te metes al agua y está lleno de edificios y puentes que pasan por arriba, todo es como muy ostentoso, es dinero, dinero, dinero, dinero. Los autos extravagantes, los edificios más altos del mundo, el aeropuerto más grande del mundo, pista de ski dentro de un shopping mall, es el poder del dinero. Es muy cosmopolita, en términos de gastronomía yo siento que están quince años atrasados, hay lujo, hay mucho chef famoso que ha ido y a muchos les ha ido mal, pero le falta alma.

trocca sucre dubai.jpeg Fernando Trocca en la puerta de su restaurante Sucre en Dubai

Trocca pintor

Fernando Trocca inauguró en una galería de Buenos Aires en septiembre una muestra de acuarelas y tintas llamada “La línea central”.

“Pinto hace muchos años porque me gusta. Siempre fue una terapia para mi. Lo hago hace muchos años, tuve una pausa y hace cinco retome más intensamente, lo hago porque en el momento que me pongo, me olvido de todo, no pienso en nada, es como si estuviera volando o viajando. Mucha gente no sabía de la muestra. Un amigo que está muy relacionado y tuvo una galería cada tanto cuando yo subía alguna foto o algo él me hacía un comentario y un dia comiendo en buenos aires me dijo, “estaria buenisimo que hagamos una muestra, que muestres lo que haces y bueno le llevó seis meses convencerme, yo no me sentia comodo y finalmente me convenció. Yo no me sentía cómodo teniendo un espacio en una galería de arte como un artista para mostrar, porque yo no me siento un artista y mi amigo me dijo “nadie te va a presentar como un artista” y me convenció. Lo disfruté mucho, fueron amigos artistas y me preguntaban si estaba nervioso, cosa que yo no sentía. De hecho, me pongo más nervioso cuando tengo que abrir un restaurante o dar una comida importante.

la linea central trocca.jpeg

¿Sentís que se tocan en algún lado la gastronomía y la pintura?

"Siento que hay muchas cosas que se tocan, el juego, la combinación, por lo menos en mi caso, la minuciosidad con la que hago las cosas, la prolijidad con la que encaró cuando pinto, al igual que cuando cocino sobre todo por fuera del ámbito del restoran, en mi casa, es una terapia alucinante, me pongo música, me tomo un whisky, la paso bien, me divierto, me gusta cocinar para mis amigos, es ese momento estoy siguiendo el instinto de lo que estoy haciendo"

Estrellas Michelin

“De todas estas guías y listas quizás Michelin es la que más respeto. Yo no adhiero con los 50 best, no me gusta casi nada de lo que ha pasado alrededor de los 50 best, pero lo celebro por todos mis amigos, que están ahí y les va muy bien por estar en esa lista. Tengo también tengo prejuicios con Michelin de haberme enterado que Argentina tuvo que pagar un montón de dinero para participar, lo cual ya me empieza a sonar raro. Mi experiencia después de haber comido en muchos restaurantes con estrellas, es que en general hay un criterio que se maneja bien y es muy difícil que vayas a comer a un restaurante al que le dieron estrellas y salgas diciendo “no, no, esto es ridículo”, así no quiero hablar mal de otras listas con las que me he ido a lugares premiados y terminaron siendo un bluff (engaño), no me ha pasado con Michelin en general. Otra cosa interesante es que es una guía que no decide que hay un mejor restaurante del mundo, decir eso me parece algo fuera del sentido común. Para vos puede ser el mejor, pero quizás para mi no, decidir cuál es el mejor del mundo me parece arbitrario. Michelin otorga 3 estrellas a los mejores restaurantes y no hay uno solo en el mundo que las tenga, sino que son muchos y eso me parece mucho más lógico. Celebro que estén en Argentina y no creo que en nuestro país haya un restaurante con 3 estrellas."