Hamburguesas de lentejas con solo 6 ingredientes: la receta super fácil con mucha proteína

Esta alternativa fue adoptada por varias hamburgueserías como su opción vegetariana. Paso a paso, cómo hacerlas en casa.

Las hamburguesas forman parte de la dieta diaria de los argentinos. Son nutritivas, sabrosas y brindan proteínas. Sin embargo, cada vez ganan más terreno las recetas veganas, es decir, sin carne. Y ahí aparecen las lentejas como una excelente alternativa para los vegetarianos .

Las hamburguesas de lentejas, además de ser una comida para las personas veganas y vegetarianas, es una receta con proteínas para toda la familia. De hecho, muchos nutricionistas las recomiendan en reemplazo de las de carne.

Paso a paso, cómo hacer las hamburguesas de lentejas

El primer paso para hacer unas hamburguesas de lentejas será dejarlas en remojo, por lo menos, durante una noche entera. Algunos lo hacen en menos tiempo, pero lo ideal sería de un día para otro. De lo contrario, se puede optar por lentejas en lata.

Lo siguiente será hervir las lentejas en una olla con agua previamente hervida durante 40 minutos. Su textura debe ser tierna, casi que se rompan al tacto. Luego, hay que escurrirlas bien y dejarlas enfriar (puede ser de forma natural o dentro de la heladera).

Al mismo tiempo, en un bowl aparte, deben picarse y juntarse las verduras: cebolla, zanahoria y el ajo picados. Recién ahí hay que sumar las lentejas y mezclar bien hasta que se forme casi una única textura. Para unificar todo se deben incorporar los huevos, y finalmente integrar todo dentro de una licuadora.

las-lentejas-se-ponen-en-remojo Paso a paso, cómo hacer las hamburguesas de lentejas

Con una cuchara sopera hay que formar los bollos y aplastarlos contra la mesada para que quede la forma redonda de la hamburguesa, mientras que el grosor queda a gusto de cada uno. Además, algunos especialistas de cocina aconsejan sumarle harina para que no se peguen al formarlas.

Las hamburguesas de lentejas son un plato ideal para acompañar con ensaladas, papas o incluso puré. Dentro de ellas, se pueden sumar los mismos ingredientes que a una tradicional: lechuga, tomate, huevo, queso y los aderezos que cada uno desee.

Hamburguesas de carne o de lentejas: cuál es mejor

Incorporar hamburguesas de lentejas en la dieta en lugar de las tradicionales de carne ofrece una gran cantidad de ventajas nutricionales, al mismo tiempo que se puede lograr un resultado similar.

En ese sentido, sustituir la carne por lentejas ayuda a reducir significativamente la ingesta de grasas saturadas y colesterol, al mismo tiempo que aumenta el aporte de fibra diario. Asimismo, también ofrece una mayor sensación de saciedad gracias a sus índices glucémicos bajos (esto permite evitar picos de azúcar en sangre).

Las lentejas también ofrecen una gran variedad de micronutrientes como el folato, potasio y magnesio, entre otros. Una de sus mayores contribuciones se vincula con la formación de glóbulos rojos y la regulación de la presión arterial.

Hamburguesa Hamburguesas de carne o de lentejas: cuál es mejor (imagen ilustrativa).

Sin embargo, hay algunas cuestiones a tener en cuenta antes de cambiar de forma definitiva las hamburguesas de carne por las de lentejas. Una de ellas es la cantidad de proteína (la carne aporta más, y de mejor calidad, cada 100 gramos), y otra es la de hierro y vitaminas: las legumbres poseen de menor absorción y carecen de la vitamina B12.

La incorporación de las hamburguesas de lentejas se fue dando de menor a mayor con el paso de los años y el aumento de demanda de productos veganos en comercios gastronómicos como las hamburgueserías. Las opciones de soja y de lenteja fueron las que más se sumaron a los locales, y en la actualidad es común verlas en la mayoría de ellos. De hecho, cada vez son más las marcas que también añaden a sus productos una alternativa vegetariana.