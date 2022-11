El comercio local llega a las fiestas con una fuerte caída en las ventas

“Cuando estuvimos reunidos (los dueños de comercio) elucubrábamos propuestas: Queríamos proponerle al Municipio que no se cobre estacionamiento entre las 13 y las 15, en un horario donde no hay bancos ni demasiada actividad para que los comercios hagan horario corrido y equilibrar”, indicó.

No obstante, destacó que este tipo de alternativas son “parches como los que se están haciendo en la economía”.

El sábado, los comercios recuperaron lo que no se había vendido en los días previos.

Los comerciantes no tuvieron éxito con una de sus últimas estrategias de seducción de las clientelas basada en los descuentos para los pagos al contado.

“Más del 90% de los pagos se hacen con tarjeta. Incluso ofreciendo buenos descuentos. Eso ahora se complicó porque la gente ya no tiene tanto límite en la tarjeta porque la usa para pagar de todo, incluso pagando en cuotas con financiamiento muy caro”, enfatizó.

No hay clima de fiestas

Con los planes para atender la demanda habitual de los fines de año en marcha, no prendió el clima festivo entre el empresariado del comercio, al menos así lo cuenta el titular de ACIPAN.

“A uno no le gusta ser pesimista, pero la realidad es que no hay datos que permitan ser optimista así que va a haber que rebuscársela como pueda. “Octubre fue muy malo y los primeros días de noviembre mejoró un poco, pero hoy está igual no se puede hacer un análisis, es el día a día”, señaló.

Precisó que los rubros más afectados en la baja de ventas son el de indumentaria con un 30%, seguida por el de ferretería y pinturería con el 20%.