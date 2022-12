El comercio neuquino resucitó con la Copa que ganó la Selección

La cámara de los comerciantes, ACIPAN, había advertido sobre la depresión de la ventas en la segunda parte de este año. Lo atribuía en buena medida a la pérdida del poder adquisitivo del salario porque la inflación va más rápido que las paritarias. No obstante, esta semana el clima social mejoró con la copa y las ventas de los comercios se dispararon.

La entidad gremial de los empresarios de la ciudad hace un trabajo estadístico sobre las ventas del comercio minorista de cara a las fechas festivas. Este año se dio una situación similar en todos los eventos, las ventas más fuertes se produjeron a último momento.

"Los datos del relevamiento de las ventas de Navidad los vamos a tener el sábado, pero hay buenas expectativas porque ya se ve mucho movimiento: ayer no se podía transitar por Perito Moreno o Alcorta por la cantidad de gente que había, se volvieron a ver colas en los negocios, cosa que hacía rato no pasaba, así que me parece que viene bastante bien", explicó González.

Daniel González, presidente de Acipan, dijo que se debe diferenciar a los eventos masivos de los supermercados. Agustin Martinez

El presidente de ACIPAN cambió hasta el tono de sus declaraciones respecto a las de no hace muchos días. Ahora se lo nota entusiasmado. El consumo empezó a crujir en todos los sectores del comercio neuquino en el semestre en curso. Incluso los supermercados tuvieron bajas en las ventas, cuando acostumbraban a ser de los que mejor se desempeñaban en el país.

Para el Día de la Madre, la última celebración con impacto fuerte en las ventas del comercio, el desempeño de la demanda fue débil. Las operaciones comerciales se contrajeron en torno al 30 por ciento para esa festividad de octubre.

Entre todos los rubros comerciales, las jugueterías venían más entonadas que el resto porque en agosto, para el Día del Niño, vendieron poco más que el año pasado. No sucedió lo mismo en las tiendas de ropa o las casas de productos electrónicos, que tuvieron actividad moderada en comparación con los vendedores de juguetes. De cara a la Navidad y la celebración de Reyes en los primeros días de enero las jugueterías neuquinas se han plantado con promociones de todo tipo y descuentos de hasta el 30 por ciento.

Hasta el viernes de la semana pasada no habían indicios para creer que la Navidad y el Año Nuevo fuesen a ser diferentes para el sector comercial, pero todo cambió el lunes, cuando las ventas se empezaron a mover a otro ritmo, mucho más veloz, como ratificó la cámara de los comerciantes.