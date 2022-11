El consejo tremendista de Troglio a Scaloni antes de Qatar

Pedro Troglio, con casi 20 años de experiencia como entrenador, le sugirió a Lionel Scaloni "que disfrute" el presente del seleccionado argentino, porque el exitismo del país puede acabar con el romance de la "Scaloneta" en caso de no salir campeón del Mundial de Qatar.

A una semana del debut ante Arabia Saudita, por el Grupo C, Troglio imaginó: "Debe sentir una gran responsabilidad pero le diría que disfrute este momento, que siga así que lo está haciendo muy bien".

"Lo que hay que tener en claro es que hoy es todo lindo pero estamos en la Argentina y si no salís campeón, la Scaloneta se termina, van a decir que se le pincharon las gomas", bromeó Pedro Troglio con su franqueza habitual en diálogo con Télam.

image.png

"Somos así -lamentó-. Tendrían que valorarse otras cosas pero si te va mal, nadie reconoce nada: ni el invicto ni como llegaste. Salir segundo en un Mundial o estar entre los cuatro mejores es muy bueno pero en nuestro país no sirve. Te matan".

Sin experiencia previa en la función, Scaloni tomó el seleccionado después del Mundial Rusia 2018 y construyó un proceso virtuoso en resultados que se tradujo en un invicto vigente de 35 partidos, el más largo en la historia de la Selección, más la conquista de la Copa América, que puso fin a una sequía de 28 años.

"Ganar la Copa América fue un impacto muy fuerte, un momento crucial, porque a veces necesitás de un título, te mejora. Le vino bien a Messi, a Di María, a todo el plantel y al cuerpo técnico, los liberó", analizó el hoy entrenador de Olimpia de Honduras.

Troglio, subcampeón del mundo con Argentina en Italia '90, graficó que Scaloni "hizo un post grado" de entrenador al frente de la Selección, reconoció su mérito de "encontrar jugadores que se desconocían y armar un grupo fuerte", pero insistió en el consejo de vivir el presente.

"El fútbol argentino es muy cruel si no te acompañan los resultados. Hay que tenerlo claro. Los técnicos y los jugadores pasan. Hay que aprender a disfrutar lo bueno. La enseñanza de Scaloni es tremenda. No importa la experiencia, te puede ir o mal como entrenador o como jugador", reflexionó.

Troglio, de 57 años, se refirió luego a la arenga de Messi en la previa de la final ante Brasil en el Maracaná, que se hizo viral por el reciente estreno de una serie documental en Netflix.

"Los que creían que Messi no arengaba es porque no se ve todo, se muestra cuando alguien quiere que algo trascienda y generalmente se muestra cuando te va bien. En realidad todos arengamos, motivamos, hablamos y no siempre se conoce", aclaró.

"Se creó un mito que no hablaba en el vestuario. Hay distintos tipos de líderes. Acá se nota un grupo muy fuerte entre los que quedaron de épocas anteriores y los nuevos que se sumaron. Se aprecia la unidad, están muy bien puertas para adentro. Todo es mérito de Scaloni y del cuerpo técnico, que le supo dar el lugar a cada uno", destacó.

Troglio aseguró que el seleccionado argentino "es candidato al título" en Qatar 2022 y consideró que los cuartos de final representan "un embudo" por el riesgo de enfrentar a una potencia. "Te podés encontrar con Francia y todo dependerá de cómo llegan y están ese día. No veo sorpresas. Entre la Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, España, Inglaterra y Alemania va a salir el campeón", dijo.

En cuanto al juego opinó: "Imagino a equipos con diez jugadores defendiendo en la puerta del área y ahí necesitás de la movilidad, la técnica y la precisión de los mejores. En ese lugar y en ese momento definen los que son buenos en serio".

El exmediocampista habló también de la particularidad de un Mundial a fin de año, en un lugar atípico y de la manera en que llegarán los futbolistas: "Me parece una locura lo que hicieron con la Champions, que cada tres días estén jugando partidos intensos, por cosas importantes, que definen cosas, por eso hubo tantas lesiones".

Finalmente, el entrenador argentino realizó un análisis de México, rival en la segunda fecha del Grupo C: "Su preparación no fue la ideal. El 'Tata' (Gerardo Martino) llega con muchas críticas. Es una Selección rápida, con dinámica, de buena técnica pero con menos compromiso a la hora de defender. Ahí la Argentina podrá sacar su ventaja".