El CPE investiga una denuncia de acoso contra un docente

El Consejo Provincial de Educación prohibió ingresar al aula a un docente de la EPET 1 de Cutral Co luego de que la madre de una alumna denunciara que acosó a su hija. La medida del CPE rige mientras se investiga el caso, hasta que el cuerpo colegiado resuelva si debe ser apartado o no.

El director Provincial de Educación Técnica y Formación Profesional del CPE, Oscar Frassone, explicó que al docente se le aplicó una dispensa, aún no se lo apartó del cargo. Si bien es una medida similar, la diferencia radica en que no se puede poner un suplente frente a clases.

El funcionario prefirió omitir la frase que le costó la denuncia al docente para salvaguardar a la menor. Sostuvo que el hecho habría ocurrido en abril de este año y que el CPE lo conoció en agosto. “Los papas y los alumnos dicen que no se hizo nada, pero no es así: se hizo un severo llamado de atención, un apercibimiento que se puso en el cuaderno de actuación del docente", aseguró y aclaró que esa constancia afectará a su carrera docente porque impide los ascensos.

Frassone dijo que el docente pidió disculpas tanto a la clase como a la estudiante. No obstante, "en virtud de que sigue el malestar se decide hacer esta dispensa y se avanza con el sumario. Una vez que llegó la documentación iniciamos el expediente”, añadió.

SFP CPE Consejo Provincial de Educacion (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los pasos de la investigación son los siguientes: en el expediente se ordena la documentación del caso, luego se envía al departamento de Legales para su análisis antes de que recaiga el cuerpo colegiado para que resuelva separar o no al docente del cargo.

El CPE aplicó la denominada dispensa contra el denunciado luego de que los alumnos realizaran una sentada para acusar a las autoridades de tener parada la investigación contra el profesor, mientras este seguía yendo a la escuela.

Frassone aclaró: "Si hubiese sido mucho más grave, no digo que esto no tenga gravedad, se lo hubiese apartado inmediatamente del cargo. Es lo que hace habitualmente el cuerpo colegiado, separa preventivamente mientras se investiga”.

Sostuvo que los padres de los alumnos manifestaron su descontento respecto del cuerpo directivo a quien acusa de no haber actuado como correspondía, y que esa situación también será parte del proceso de investigación.

“En el expediente se investiga todo. No se presume culpabilidad de nadie, se investiga. Luego si hay algún culpable, que se determina en el sumario, se le aplicará la sanción correspondiente”, destacó.

¿Hay más casos?

Frassone se comunicó con la madre denunciante y con el defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Cutral Co. “Hablamos con la mamá porque estamos preocupados por la situación de la estudiante, nos dijo que hacía dos meses que no entraba a clases para no cruzarse con el docente”, contó.

El funcionario aseguró que esta madre le dijo que había otras alumnas que fueron víctimas de acoso y que se van a animar a hacer la denuncia después de ver lo que ella hace. "Le pedí que me las envíen para adjuntarlas en el expediente”, dijo el funcionario.

epet 1 cutral co

Las autoridades no tienen registro de casos similares protagonizados por el profesor investigado. Frassone le pidió a la denunciante que le manden las denuncias que se hagan contra el docente para incorporarlas a la investigación.

“Hubo un sumario anterior con ese docente por una cuestión pedagógica, no por este tipo de hechos. Se le hizo una investigación y correspondió una sanción, la cumplió y siguió su actuación. Esto es algo nuevo, se va a analizar porque reviste gravedad”, aseveró el funcionario.

Sostuvo que hasta el momento se actuó de acuerdo a los procedimientos administrativos que corresponden. “Ayer nos comunicamos con el equipo directivo para garantizar que se va a investigar, no puedo presuponer que sea culpable o no, sino favorecer la investigación para que quede aclarado el caso”, puntualizó.