El criancero de Aluminé no aparece y hay temor en la comunidad

búsqueda criancero 01.jpg

"Se lo sigue buscando en el campo, porque según uno de los familiares tiene que estar ahí. Pero es una zona de montaba bastante complicada para transitar y las condiciones meteorológicas se mantienen", reiteró.

La persona buscada se llama Roberto Caitruz, de 71 años. Tiene tez morena, ojos marrones y pelo castaño con canas. De contextura física delgada. Fue visto por última vez en el paraje Calfiquitra, de Aluminé. Es un campo de la veranada que se ubica detrás del lago Ruca Choroi, a unos 30 kilómetros de la localidad cordillerana.

Criancero desaparecido 03.JPG

El hombre había llamado a un familiar para pedirle ayuda porque necesitaba bajar a los animales del campo. Esa fue la última comunicación que tuvieron. Cuando llegaron al lugar, no encontraron a Roberto. Estaban los animales, también su caballo atado, pero él no estaba ni uno de sus perros. "Hasta que no demos con él, seguiremos buscando", aseguró el subsecretario provincial de Defensa Civil.

El frente de lluvia y viento que avanza sobre Neuquén registró el viernes las peores ráfagas en Buta Ranquil y Chos Malal. "Fueron superiores a los 90 kilómetros por hora", precisó Giusti.

crianceros trashumancia.jpg

Temporal

Con esa intensidad, se desprendieron algunas chapas de los techos de las casas y también hubo caída de postes. Puntualmente, comentó el funcionario provincial, la comunidad de Guañacos y Los Miches se quedó sin señal. En tanto, en la zona cordillerana de San Martín, Junín y Villa La Angostura continúa lloviendo. "Acá en la ciudad ya se siente el viento y va a estar presente durante toda la jornada y mañana también", acotó Giusti.

Pidió precaución al transitar por las rutas de la provincia porque hay varios crianceros que están haciendo el camino de la trashumancia. "No queremos lamentar ningún accidente", advirtió, considerando que el mal clima coincide con un fin de semana largo por el Día del Trabajador.