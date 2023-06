El cronista deportivo de la época de oro del fútbol neuquino

“Mi amor por el deporte y por el periodismo estuvieron siempre muy vinculados. Cuando era chico me gustaba mucho jugar a la pelota, además en el pueblo en el que vivíamos no había otra cosa. Mi padre fue quién nos llevaba a jugar al fútbol. Fue una época hermosa de jugar en los potreros en la que se juntaban una cantidad impresionante de pibes. Mi vocación periodística nació prácticamente ahí, porque yo debía tener por entonces 12 o 13 años y a un señor, llamado Ángel González, que iba a cubrir los partidos nuestros para un semanario local, le pregunté si yo también podía escribir haciendo cobertura de los partidos, me ayudó y alentó a hacerlo. Me dijo que iba a leer lo que escribiera y que si le gustaba me lo iba a publicar y así fue", contó Cofre.

"Después empecé a escribir para la sección de Cartas de Lectores, de la revista El Gráfico y me las publicaban. En el pueblo me hice famoso como 'El chico de Cofré'", dijo.

Santiago 7 Manolo Berra (1).jpg Cofre con Manolo Berra.

"Fue acá en Neuquén en dónde empecé a dedicarme profesionalmente al periodismo deportivo, en LU5. Tenía como compañeros en el Banco a Tito del Vó, Javier Rodríguez hermano de Tomás el operador y a Julián Beltrán Saavedra que me invitaron a participar de la tira diaria deportiva de la radio “Radio Deportes”. Entonces también estaban Pepe Ramos Paz y Néstor Francisco Radivoy que al tiempo se fue a LU19 de Cipolletti”, agregó.

Jugar, ejercer el periodismo y ser director técnico, muestra su amor por la pelota que lo llevó a vivir su pasión, tanto fuera como dentro del campo de juego.

“Aunque el trabajo en el Banco y las demás actividades me dejaban poco tiempo, acepté una invitación para jugar al fútbol en un equipo muy sencillo, que se llamaba Talleres y en el que jugaba un compañero del Ministerio de Economía. Ese equipo se fusiono después con Confluencia y Barrio Nuevo para formar la Unión Deportiva Limay. Posteriomente se fusionó posteriormente con Deportivo Neuquén para formar el que hoy es Atlético Neuquén", comentó Cofré.

Bernardo encontró en la radio una compañera ideal para compartir su pasión con los oyentes y en una de sus primeras experiencias en LU5 fue ir a cubrir un partido. "Tenía que presenciar el encuentro, escribir un comentario y después leerlo en el programa. Con el tiempo yo fui haciendo muchos cursos y a la vez perfeccionándome. Recuerdo haber hecho la cobertura deportiva una vez que vino “Ferrocarril Oeste” para la inauguración de una tribuna de “Independiente de Neuquén” era el histórico “Ferro” de los Arregui, Rocchia y Garré", agregó.

"Me tocó trabajar con relatores muy buenos como Héctor Francisco Caldiero, que después se iría a Mendoza, Rosario y finalmente Buenos Aires. Para mi esa fue la mejor época de mi carrera, cada uno de nosotros teníamos asignado un partido de la Liga Deportiva Neuquén", dijo.

20230620_143315 (1).jpg Cofré con Mario Kempes.

"Te recuerdo que las trasmisiones se hacían en ese tiempo de manera casi artesanal. Cuando nos tocaba cubrir un partido lo hacíamos desde el teléfono más cercano a la cancha, por ejemplo, nos tocaba ir a la cancha de “Confluencia” en Obreros Argentinos y Chocón y arreglábamos de antemano con el “Asilo de Ancianos de las Hermanitas Pobres” para transmitir desde allí. Por supuesto yo salía como si hubiera estado en la cancha, a los gritos y los abuelos me miraban, porque Caldiero hacía unos relatos de lo más efusivos y yo tenía que salir en el mismo tono y con la misma pasión", rememoró Cofre.

En el año 1979 se habían fusionado Plaza Huincul, Cutral Có y Zapala, conformando una época de oro del fútbol de la región. Una Liga muy fuerte por entonces, con equipos como Alianza de Cutral Co que trajo a jugadorazos de Buenos Aires, entre ellos por ejemplo al hermano de Bochini, y Unión de Zapala que por entonces incorporó también grandes valores deportivos.

"Teníamos operadores fantásticos de la talla del Negro Trujillo, Jorge Iturra y hasta el mismo Negro Sosa que al principio hizo operación técnica, antes de incorporarse a deportes", contó Cofré.

La final del año la jugaron Unión de Zapala y Centenario, quien se consagró campeón. Uno de los partidos lo dirigió el árbitro Juan Carlos Lousteau. En aquel momento había un apoyo económico enorme para los clubes locales, incluso de los comercios privados, muchas veces un comercio respaldaba a un jugador determinado. Después todo eso se fue perdiendo porque lógicamente la gente cuando ve que sus clubes no llegan a los resultados previstos y no se llega a las ligas mayores, va menguando su participación. Acá en algún momento, vinieron grandes estrellas del fútbol Nacional, José María Silvero Campeón 1969 y 1970 con Boca en vino a dirigir a Independiente.

"Una vez me enviaron a Zapala, a cubrir un partido de la “Copa Adrián Beccar Varela” que es de selecciones, en ese momento estaba la Liga Neuquina y participaban los zapalinos y ganaron. La gente acompañaba de tal manera que cuando nos volvíamos con el móvil de la transmisión, veíamos a la gente festejando a los costados de la ruta. Era impresionante el acompañamiento", agregó.

cofre (1).jpg

"Acá jugaban Centenario e Independiente o Alianza juntaban no menos de 5000 o 7000 personas. Ahora no va ni la mitad de esa gente. En un momento armamos un Círculo de Periodistas Deportivos de todo el Alto Valle y logramos traer a Bilardo, que estaba volviendo de Colombia y nos preguntó si podía traer a dos amigos más, que resultaron ser Víctor Hugo Morales y Néstor Ibarra. Dieron una disertación en la “Enet n° 1” y después fuimos a cenar, Morales e Ibarra terminaron yéndose a dormir y Bilardo se quedó hasta la madrugada contándonos anécdotas de su experiencia como director técnico en la Colombia de aquel momento”, recordó.

Su profesión le dio la oportunidad de codearse con las personalidades más variadas del mundo futbolístico de las que atesora entrañables recuerdos. Conoció a Menotti en un amistoso en Mar del Plata en el Estadio Mundialista a beneficio de los Guardavidas Marplatenses.

"El flaco había anticipado que no le daría notas a ningún medio, sin embargo, me la jugué y le dije que quería hacerle una nota para LU5 de Neuquén. Menotti dio un par de pasos y se detuvo ¿De dónde me dice que vino? Me preguntó y cuando le repetí, que venía de Neuquén, me abrazó y me invitó a una nota que no me voy a poder olvidar jamás en la vida. El Negro Sosa que estaba en el programa de la mañana la pasaba a cada rato, destacando la primicia que habíamos conseguido. Era la época en la que se había producido la Huelga de los Futbolistas Agremiados por el pase de Gareca y de Ruggieri”, dijo.

Cofré desarrollo a la par de su labor en la radio, una trayectoria en los medios gráficos que lo conectó con la pasión de escribir sobre fútbol que cultivó desde su más temprana niñez.

“Después en el año 1992, trabajé en la parte de deportes, también para el Diario que por entonces era “La Mañana del Sur” tengo una foto de la inauguración a la que había sido invitado por el Director Julio Ramos en la que estoy estrechando la mano del Presidente Carlos Menem y además estaban Chiche Gelblung e Ignacio Zuleta que había venido a instalar el diario", recordó y mencionó su paso como corresponsal de la Revista “Solo Fútbol” en la época en la que Cipolletti jugaba en el Nacional B.

"Trabajé en los medios hasta el 2010 que me jubilé del diario porque sentí que ya había cumplido un ciclo de casi 20 años. Siempre me consideré un periodista especializado en fútbol, pero en mi carrera me tocó cubrir prácticamente todos los deportes desde Volley hasta las carreras de Carting", dijo.

"En el periodismo deportivo actual hay mucho show, tal es así que algunos programas llevan ese nombre y se generan unas polémicas que van más allá del deporte, verdaderamente a mí no me interesan. De los periodistas de la vieja escuela recuerdo siempre al querido Pepe Ramos Paz y al inolvidable Jorge Borrajo”, concluyó Cofré.

Todavía comenta con orgullo que una de sus hijas ha seguido sus pasos porque ejerce la carrera de Comunicación Social en la que se ha recibido con honores y méritos, y sonríe satisfecho, con una mirada llena del fútbol de todos los tiempos. La radio en su casa está siempre encendida, en LU5 que es parte de su vida, como los grandes deportistas junto a los que posa para la posteridad con la misma pasión con la que piso alguna vez, un lejano potrero.