El crudo relato de Soldano: "Me trepé a la platea para buscar a mi mujer que está embarazada"

Las imágenes y los relatos de lo sucedido el pasado jueves por la noche en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata no dejan de sorprender. Tras la suspensión del partido entre Gimnasia y Boca Juniors, Franco Soldano , delantero del Lobo, contó una estremecedora secuencia que le tocó vivir a el y a su familia , quienes se encontraban en las tribunas del Bosque, cuando comenzaron los incidentes entre los hinchas y la policía.

"Una noche triste porque te replanteas muchas cosas. Es difícil hablar. Después nos quejamos que el jugador quiere irse afuera, se pone siempre lo económico y hay cosas muchos más importantes . Hablo por mí: tenía a mi señora de nueve meses embarazada en la platea, hoy por primera vez vino mi hermana con una nena de cuatro meses . No pasa por el fútbol, pasa por la vida, la familia, empezás a replantearte muchas cosas”, comenzó el ex atacante del Xeneize en diálogo con ESPN.

Esta situación llevó al futbolista de 28 años a treparse por las distintas tribunas para intentar localizar a sus familiares: "Me habrá llevado media hora o 45 minutos... Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Uno a medida que iba buscando también veía la desesperación de la gente, que la estaba pasando realmente muy mal. Me trepé a una platea, no sé por dónde salí. Después salí a la cancha, hasta que los encontré y ahí fue un alivio enorme".