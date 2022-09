El cuarto detenido se había desligado del ataque a Cristina en televisión

Horas después de que se conociera que hay un cuarto detenido por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Carrizo, el jefe de los vendedores de copos de azúcar, los medios recordaron su breve entrevista a Telefe, cuando Brenda Uliarte buscó desligarse del ataque contra la ex mandataria, llevado adelante por Fernando André Sabag Montiel.

“Me enteré en la TV”, relató la joven respecto de como se había enterado del intento de magnicidio, y luego agregó: “La verdad, fue con mucho miedo. No pensé que iba a hacer algo así”.

En ese momento, Carrizo irrumpió el diálogo y agregó: “La realidad es que ninguno pensó que fuera a hacer algo así. Él [Sabag Montiel] trabaja conmigo”. Luego, la mujer comentó: “Él es el jefe”.

En este sentido, durante el intercambio, el joven de 27 años que vive en Morón interrumpió en varias oportunidades a Uliarte y era él quien completabas sus frases. Con esto, en muchas ocasiones, la novia de Sabag miraba de reojo a Nicolás como expectante.

En otro orden, el periodista Rodolfo Barilli preguntó al grupo si Sabag Montiel había tenido alguna frase violenta contra la vicepresidenta. Ante el silencio de Brenda, Carrizo respondió: “No vinimos por eso nosotros. Vinimos por otra cosa. Vinimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó. Nos están amenazando. Y cuando salgamos a la calle, nos puede pasar algo. Nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Yo me dedico a hacer algodón de azúcar”. Y agregó: “Salimos a vender, nos ganamos el mando y no jodemos a nadie. Nos están tratando de terroristas y de nazis”.

Durante su relato, el hombre buscó resaltar su trabajo en la vía pública y su “inocencia” en el ataque a la vicepresidenta, mientras Sabag Montiel era el único detenido en la causa. “Nosotros además de vender algodón de azúcar si vinculamos una cierta amistad. Jamás pensamos que lo íbamos a ver en la tele. No lo podíamos creer”, confió, y denunció que el grupo estaba “muy expuesto”.

Sobre su vínculo con Brenda y Sabag Montiel, ambos detenidos, el joven dijo que mantenía con ellos “una cierta amistad”.

El nuevo acusado se presentó a buscar su teléfono celular en los tribunales de Comodoro Py y fue arrestado porque pesaba sobre él una orden de detención.