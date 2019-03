El cumple feliz de Tini junto al Kun AgÃ¼ero

El punto más alto de la fiesta fue cuando el DJ puso el tema de Los Leales dedicado al delantero del Manchester City. Automáticamente, todos cantaron la canción. Con una remera blanca y una gorrita negra, el Kun bailó muy animado con la cumpleañera.

Rinde

Tini tiene miles de fans en las redes sociales y la noticia explotó por todos lados. Muchos se preguntaron qué pasa entre la cantante y el ex jugador de Independiente. Una fuente de consulta fue Ángel de Brito, que se encargó de informar que no pasa nada entre las dos figuras. “Rinden las notas sobre Tini y mandan fruta”, fue una de las respuesta del conductor de Los ángeles de la mañana a una usuaria de la red del pajarito.

¿Y Yatra?

Por otro lado, Tini también se mostró muy cerca de Sebastián Yatra. Es que días atrás el cantante colombiano estrenó el video de su nuevo corte, “Cristina”, que relata la historia de una famosa cantante (Tini Stoessel) y un joven (Yatra) que no encaja en el estilo de vida de ella. Se trata de un adelanto de su segundo trabajo, Fantasía. Durante el rodaje del clip, los artistas se cayeron en una moto. Yatra subió algunas imágenes a su Instagram de ese curioso accidente. “Esto no me hace sentir nada orgulloso, ni me causa risa... tengo mucha vergüenza. Perdón, Tini”, escribió Sebastián como una suerte de disculpa.