El daño ambiental en el río Neuquén pone en riesgo a los balnearios

De seguir con algos niveles contaminación de aguas, en noviembre podría haber restricciones para ingresar a la zona balnearia del río Neuquén, pese a que no hay muchos lugares habilitados oficialmente para recreación. La mayoría son sitios de chacras que dan al río, calles informales, barrios abiertos y cerrados que no dan opción pública, pero sí privada para acceder a la costa ribereña.

“Esta es nuestra preocupación, porque de seguir con este mecanismo no van a dar (los valores bacteriológicos permitidos). Para tratar esta agua no vemos muchos problemas, pero sí el tema de la recreación, donde la AIC, los municipios y Recursos Hídricos determinarán la habilitación o no de los balnearios" dijo a LM Neuquén, Elías Sapag, referente de Neuquén de la AIC.