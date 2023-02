El debate que abrió Luli Fernández con una fuerte foto: "No me juzguen"

www.instagram.com_p_Cohtxueu5tK__hl=es.png Luli Fernández y su foto tomando sol con café

Además de la foto, Luli aprovechó para abrir el divertido debate con sus seguidores de Instagram, donde tiene más de 1 millón, y dejó un recuadro para comentario donde además escribió: “Los someto a votación. Con 36 grados. Café, ¿sí o no? (Yo voto re sí, no me juzguen)”.

Rápidamente el posteo se llenó de likes y superó los 6mil, además de llenarse de comentarios diversos mostrando sus posturas respecto a la temática de la fotografía.

Entre los tantos comentarios, una de las que se sumó fue Sofía Zamolo, quien respondió: “Siiii reeeee pero CON HIELO”, seguido de un emoji de risa. Sol Villareal por su parte se sumó a la idea de Zamolo y le expresó: “Yo estoy a full con café frío”.

Mucha más gente se copó y opinó, algunos a favor del café con el calor, otros no pudiendo entender como tomaba algo caliente con tanta temperatura, y otros dejando que cada uno tiene su libertad. Lo cierto es que Luli Fernández eligió y optó por el café en el calor.