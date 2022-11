El decreto para ver la Scaloneta "agrieta" a Vista Alegre

El presidente del Concejo Deliberante, Gonzalo Hernández, sostuvo a LMNeuquén que el cuerpo no respaldará la decisión del jefe comunal. Por lo tanto, mañana el órgano, que es autónomo, abrirá sus puertas normalmente al público.

Pero en otros municipios, como Plaza Huincul y Centenario, por ejemplo, los intendentes Gustavo Suárez y Javier Bertoldi sólo flexibilizaron el ingreso de los empleados una vez finalizado el partido, después de las 9, por lo que no les dieron el día libre completo.

Ridao sostuvo en declaraciones radiales que la decisión se tomó como “un gesto a los empleados” y sobre todo para los que viajan desde lejos a sus puestos laborales, teniendo en cuenta que Vista Alegre es una ciudad dispersa, con municipales que tienen que tomarse el colectivo y con larga espera.

En este sentido, Hernández dijo que el Deliberante no adherirá al decreto del Intendente, debido que a que el martes es un día donde trabajan las comisiones AB y CD “con normalidad”.

Decreto_Mundial_Vista Alegre.jpeg El decreto de la Municipalidad de Vista Alegre por el cual se da asueto para ver el debut de Argentina en Qatar.

“Uno entiende que hay cuestiones internas en el Ejecutivo y los beneficios para los municipales que han trabajado mucho en la pandemia. Pero es un tema que hablamos personalmente con el intendente y le manifesté que esto iba a traer consecuencias, por eso no estaba de acuerdo, al igual que el resto de los concejales”, indicó el titular del cuerpo deliberativo.

Hernández sostuvo que hubiera preferido tomar como referencia lo que hicieron otras localidades, como Añelo, Plaza Huincul y Centenario donde se establece “un horario de regreso laboral” el mismo día del partido.

Incluso se sabe que hasta en la administración pública provincial los departamentos legales no quieren firmar nada y todo será "de palabra". El que quiera ver el mundial, podrá llegar más tarde, a las 9, pero que no queden antecedentes administrativos.

“Es lo que me hubiese gustado que se tome como referencia. Vimos que la sociedad no tomó bien el decreto porque justo coincidía con el fin de semana largo, entonces decidimos que no íbamos a dar el asueto”, indicó a LMN.

Municipalidad de Vista Alegre Archivo LM Neuquén

El presidente del cuerpo deliberativo indicó que son 16 empleados los que trabajan y que este martes se trabajará en horario normal, de 8 a 13.

Ridao dijo que Vista Alegre “tiene sus particularidades”, porque a la ciudad vienen de otros puntos lejanos como Centenario y, por una cuestión de logística, lo consideró como la mejor opción.

“Es para no complicarles la vida, generalmente cuando se gana un partido se sale a festejar. Es el único partido que se juega a la mañana. Lo evaluaría si hubiese otro partido a la mañana. Quería tener un gesto con los trabajadores municipales porque en esta gestión nos han acompañado muchísimo, con los temporales de viento y la problemática de la sequía”, indicó.