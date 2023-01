Y a partir de enero jugará un rol importante en El Hotel de los Famosos , donde pondrá en jaque a los participantes cuando tengan que desempeñarse con solvencia y profesionalismo en la cocina. "Falta poco, y verán que no soy tan buenito como aparento, jajaja. 9 de enero", publicó en sus redes sociales con una foto suya vistiendo la bata de cocina del Hotel de Los Famosos.

Facundo tiene 24 años, empezó a cocinar siendo muy chico, con apenas 4 años. A esa edad "ya hacía pizza casera. Amasaba con su mamá, Edith y con mi vieja, Marta. Se metía en la cocina y ayudaba siempre. Era fanático de la cocina ya de chiquito", recordó Paulo en una entrevista que le realizaron hace un tiempo en la revista Pronto.

El desconocido trabajo que hará el hijo de Paulo Kablan en El Hotel de los Famosos.jpg El tercer hijo de Paulo Kablan es Chef y formará parte de El Hotel de los Famosos.

"En los cumpleaños me gustaba agasajar a mis familiares o a mis amigos. Siempre me gustó demostrar cariño a partir de la comida. Cuando fui creciendo, me fui profesionalizando", dijo Facundo en el reportaje que le realizaron junto a su padre.

A instancias del chef de Morfi Santiago Giorgini, Facundo estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), al tiempo que empezó a trabajar en un importante restaurante de Puerto Madero. Luego le surgió la oportunidad de viajar a Europa y especializarse en varios establecimientos españoles.

Ya de vuelta en Buenos Aires fue la guía de su famoso papá mientras el periodista participaba en MasterChef Celebrity. Varias veces a la semana se levantaba a las cuatro de la mañana para coincidir en la cocina con su padre, en el horario que los compromisos laborales de ambos se lo permitían, y entrenarlo de cara a los desafíos del reality de Telefé.

Facundo acompaña a su padre a la radio y los estudios de tevé desde los 10 años. Además de cebarle mate, fue conociendo el oficio desde adentro y se enamoró de la televisión. "Mi idea a futuro es continuar haciendo apariciones televisivas para enseñarle a quien no sabe a preparar un gran plato y sorprender a sus seres queridos, que es lo más lindo de cocinar en televisión. Mi sueño es continuar en tele y poner mi propio restaurante; esas son mis metas", dijo el joven cocinero.