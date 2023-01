El desesperado pedido del abuelo de Kayla para su hija Florencia

"A Florencia ya le hicieron las cinco operaciones que tenían que hacerle y por el momento va todo bien. Los médicos me están diciendo que es probable que el próximo fin de semana le den el alta y el tema es que yo vivo en una casilla de madera muy precaria y no puedo recibirla ahí", contó el hombre, en diálogo con LMNeuquén.

Según describió, la casilla se encuentra en el fondo de la casa de su madre, ubicada en el barrio El Progreso. La rudimentaria edificación tiene un solo ambiente y "un bañito armado así nomás, sin ducha". "Tengo solamente un inodoro y una lavamanos, nada más", precisó.

Hospital Castro Rendon (1).jpg Claudio Espinoza

Alejandro remarcó que su vivienda no está en condiciones para recibir a su hija, quien saldrá del hospital en silla de ruedas y tendrá que hacer un largo tratamiento de rehabilitación, el cual incluirá tres meses "sin poder siquiera pisar".

Por otro lado, Alejandro se encuentra en litigio judicial con sus hermanos. "Mi mamá está mal de salud y ellos me quieren correr de ahí. Quieren que me vaya y me arman causas en los juzgados. Dicen que no atiendo a mi mamá. Hubo una audiencia con gente de Acción Social y de Pami y constataron que no es así". añadió. "Más allá de eso, no es un lugar cómodo para Florencia, es una casilla de madera muy pequeña", subrayó.

Al ser consultado sobre si solicitó ayuda estatal, Alejandro dijo que no pudo acercarse a las oficinas de Acción Social "porque estuve ocupado con el tema de mi hija y haciendo trámites para conseguir un trabajo". "Hoy en día, para poder tener una moneda y comprar algo que me pida mi hija, salgo a vender cosas a la orilla del río", contó.

El papá de Florencia contó, a su vez, que su hija se quedó sin vivienda y sin trabajo tras el accidente. Sus allegados tuvieron que desalojar el departamento que alquilaba en el barrio Islas Malvinas dado que no tenía recursos para sostener la renta. "Ella no tiene trabajo porque a fines de diciembre se le venció el contrato que tenía en una empresa de seguridad. Ella era personal de maestranza y los contratos los hacían por un mes", indicó el papá de la mamá de Kayla.

Por otro lado, el hombre contó que anímicamente Florencia está devastada. "Yo le he pedido a la gente de contención psicológica que se acerque porque no deja de llorar. Me dijeron que van a tratar de estar más cerca de nosotros", comentó y agregó que no sabe si están articulando un dispositivo de atención para acompañarla estando ya de alta.

Pedido de justicia

La muerte de Kayla causó conmoción en la región. La nena, oriunda de Neuquén, murió de manera instantánea producto del vuelco que tuvo lugar en la madrugada del 2 de enero, entre Enrique Godoy y Villa Regina, cuando regresaba de Las Grutas junto a su mamá, Martín y Juan Sandoval, quien conducía el vehículo.

El Peugeot 206 en el que viajaban derrapó y, tras dar varios tumbos, quedó volcado y se incendió. De acuerdo a las primeras pericias de los bomberos que asistieron al lugar, la niña salió despedida del habitáculo y falleció producto de los golpes.

La madre de la víctima sufrió heridas graves como un traumatismo craneal, además de fracturas de cadera y fémur. En primera instancia fue internada en el hospital de Regina y luego trasladada al Castro Rendón de Neuquén Capital.

En tanto, Martín y Juan tuvieron lesiones de menor consideración y recibieron el alta médica horas después del trágico episodio.

Vecinos acompañaron a la familia de Kayla en el reclamo de justicia. Vecinos acompañaron a la familia de Kayla en el reclamo de justicia.

A más de dos semanas de la trágica muerte de Kayla, el miércoles 18 de enero el conductor del vehículo, Juan Antonio Sandoval, quedó imputado por homicidio culposo.

La Fiscalía pidió que se le dicte una prisión preventiva por 4 meses y expuso el contexto de violencia de género que padecía la pareja, Florencia Fernández, mamá de la nena, antes y durante el trágico episodio.

La jueza de Garantía de Villa Regina dispuso la prisión preventiva por el lapso solicitado en un establecimiento penal y rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.