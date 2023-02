El desesperado pedido de Xavi a Lionel Messi desde Barcelona

Es que ahora fue el turno de hablar de Xavi, actual director técnico del Barcelona, ídolo de la institución y compañero de Lionel Messi en su etapa como jugador. El ex futbolista se hizo eco de los rumores que vienen acercando a la Pulga al Barcelona y ante la consulta sobre si cree que campeón del mundo podría volver a ponerse la camiseta del Barcelona, no dudó en mostrar sus ganas de que esto ocurra, aunque claro, lejos de ilusionar a los hinchas, se mostró muy cauto ante las posibilidades que realmente ocurra.

Pero el tema no terminó ahí, ya que un periodista le consultó si creía que Lionel Messi podría meterse en el actual sistema futbolístico del Barcelona (que quedó eliminado de la Europa League la semana pasada frente al Manchester United). “Es el mejor futbolista de la historia, siempre encajaría en el equipo, siempre”, aseguró.

La situación está complicada, y el propio Jorge Messi, padre y representante de la Pulga admitió que no ve a su hijo en el Barcelona nuevamente: “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”.