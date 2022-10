El desgarrador posteo de Lizy Tagliani tras la muerte de su perra

Es que todo ocurrió en cuestión de segundos y Lizy no pudo hacer nada, según contó en Instagram. “Mataron a la Tati” , dijo consternada a sus millones de seguidores que acompañaron el dolor de la actriz. “Lo vi justo, pero no pude hacer nada. Mierd… Tati, por dios. Vení por favor”, explicó respecto al encadenamiento del hecho.

Claro que el video fue demasiado fuerte y Lizy decidió eliminarlo y explicar que en realidad se trató de un clip para enviar el veterinario y luego subió una foto de la mascota a modo de homenaje. “Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su doctor. Lamentablemente ya no vive, pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años ella y Benito son los últimos perros de mi mamá me hubiese encantado que se vaya de otra manera” , escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizy Tagliani (@lizytagliani)

En cuanto a lo que sucedió en el ataque de los canes, la comediante añadió: “Yo vi como el perro la captó y la pasó para el otro lado, pero no pude hacer nada, corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido... cuando la llamé me movió la cola y se durmió, hasta último momento diosa”.

Hace algunos días, la humorista sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía junto a su futuro marido Sebastián Nebot, a cumplir con sus obligaciones laborales en el teatro porteño. Lizy fue víctima de un fuerte choque en cadena, pero por suerte solo fueron daños materiales.