El desgarrador relato del papá del chico que murió en una excursión: "Les entregué vivo a mi hijo"

En contacto con la prensa, el papá de Tiago relató el último contacto que tuvieron con su hijo. “Tipo una de la tarde nos mandó fotos. Estaba disfrutando un montón”, recordó Alberto en la puerta de la casa de la familia, en San Francisco Solano, para luego relatar lo peor. “Casi cuatro de la tarde me van a buscar y nos llevaron a una comisaría de Puerto Madero. Nos preguntaron qué hacíamos acá y desde la escuela no decían nada. No nos dieron ninguna explicación”, dijo.