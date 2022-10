El desgarrador relato de la madre de tres víctimas de abuso

Consternación en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, por una aberrante denuncia contra un hombre de 45 años, acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja, de 8, 11 y 15 años. “Que se haga justicia, que no pise más la calle, que no vea más una criatura”, pidió Cintia Ramírez, mamá de las víctimas.

La mujer relató que sus hijas no querían contarle lo que ocurría. “Se juntaron las tres en la pieza y me acerqué a ver qué había pasado. Les pregunté si podía pasar y me dijeron que no. Entonces me sobresalté porque entendí que algo malo sucedía. Les insistí y me contaron sobre los abusos de mi pareja”, dijo la madre de las menores.