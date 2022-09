El desolador momento que le tocó vivir a un jugador de Jamaica

En las últimas horas se viralizó un video de una desoladora secuencia que se vivió luego de la goleada por 3-0 de la Selección Argentina ante Jamaica en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Maliek Howell , futbolista de los Reggae Boyz, se acercó al vestuario de la Albiceleste para intercambiar camisetas, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

En las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales se puede apreciar el momento en el que el jugador jamaiquino se acerca a los camarines del combinado dirigido por Lionel Scaloni para llevarse su recuerdo. En ingles, un miembro del staff del plantel argentino le contesta: "No hay camisetas, no tenemos".

No hay mas camisetas.mp4

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Varios usuarios reclamaron que, al menos, le pudieron haber entregado un short, una campera o cualquier otra prenda del seleccionado argentino. Para este futbolista quizás haya sido una de las pocas oportunidades de enfrentar a estrellas como Lionel Messi, Ángel Di María, Rodrigo De Paul y compañía.

"Alguien que le de una camiseta de la Selección a este jugador de Jamaica. Me parte el alma te juro”, “La verdad que… ¿una camiseta no van a tener? Flojo ahí", “Si no le damos una camiseta al amigo jamaiquino perdemos la final en el alargue contra Inglaterra con gol de Harry Maguire. ¡Por favor, una camiseta para el buen hombre!” y "Dale algo mostro, mostrale actitud, el pibe quiere una pilcha de recuerdo" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter.