El desorbitante precio que le costará a Boca hacer una Nueva Bombonera para 112 mil personas

La Bombonera es uno de los temas más candentes y preocupantes en el mundo Boca . El Xeneize es el segundo club en el mundo con mayor cantidad de socios y los 59.000 espectadores con los que cuenta su estadio no son suficientes para abarcar un caudal tan potente de asociados.

Además, Reale aclaró que primero buscarán un "naming para la inyección inicial de dinero del proyecto, para que luego se pueda avanzar con la preventa de los lugares". La idea de agregar el nombre de una marca al estadio es una práctica común en los estadios europeos, como es el caso del Wanda Metropolitano, del Atlético Madrid, o el Spotify Camp Nou, del Barcelona. De hecho, River lo implementó para financiar la ampliación del Monumental a través de un acuerdo con la empresa Chango Mas.

El empresario mendocino también destacó cuánto tiempo demorará la construcción de la nueva cancha. “El tiempo estimado de obra de un estadio de estas características es de cuatro años teniendo todos los recursos económicos para llevarlos adelante. La idea es duplicar las populares que existen hoy y que se llegue a 60 mil lugares, además de 52 mil plateas para llegar a 112 mil de capacidad total para nuestros socios”, indicó Reale.

Otra cuestión importante serán los accesos, ya que la nueva casa de Boca estaría ubicada en la Isla Demarchi, a 10 cuadras de La Bombonera que se encuentra ubicada en Brandsen 805.

“El estadio va a tener 4.500 estacionamientos. Se ingresa por una calle de entrada y otra de salida desde Puerto Madero. Se planearon 3 puentes peatonales de 18 metros de ancho cada uno. Para que se compare, es muy similar al de Puente de la Mujer de Madero. La idea es conectar la Bombonera con el estadio nuevo, que estacione, haga sus previas en los alrededores y luego pueda ir al estadio nuevo”, aclaró el dirigente surgido del movimiento Familia Xeneize y respaldado por la agrupación Boca, La Causa.

Por último, el candidato expresó su deseo de que, tanto el oficialismo como la oposición, acompañen su proyecto para construir una cancha para mayor capacidad en la Isla Demarchi: “Queremos una idea unificadora, un estadio nuevo en el que podamos solucionar el problema del socio de Boca. Es lo primero que te piden, incluso más que ganar una Copa Libertadores. El socio te pide poder entrar a la cancha. Queremos que oficialismo y oposición acompañen este proyecto. En lo personal, no me molesta que se llame como se llame, pero que sea algo que solucione el problema del socio. Nosotros venimos a aportar un proyecto y lo ponemos a disposición del socio, no nos importa quién lo lleve adelante, sino que se haga”.