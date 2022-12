El día después de Nochebuena: cinco consejos para sentirse mejor

La cena navideña de Nochebuena empieza a marcar oficialmente la despedida del año. Es momento de brindar, de encuentro con gente querida y también de comer cosas ricas . Sin embargo, es muy importante aprender a disfrutar de los alimentos sin excesos. ¿Y si no se puede?

Se sugiere evitar incorporar cremas, mayonesas, salsas pesadas y condimentar con aceite de oliva, limón o aceto. Pero como esto no suele ser posible, ¿qué pasa el día después? Se arranca el día con bastante pesadez, cansancio y encima el calor no ayuda, sumado a la posible resaca. A continuación, algunos tips para poder cuidarse y pasar mejor el día post fiestas.

1- Si sobró un montón de comida, separar lo que sea más liviano y el resto que vaya al freezer para otro momento. No es requisito fundamental terminarse todo, si se puede congelar.

2- La clave es consumir fibras y agua. ¿Por qué? Porque ambas te van a ayudar a eliminar toxinas. Además, se recomienda tomar por lo menos 8 vasos de agua al día.

3- Consumir frutas y verduras en variedad de colores es lo mejor, ya que estas cuentan con antioxidantes naturales. Pueden consumirse en licuados, ensaladas mezclando frutas y verdura, gelatina sin azúcar o jugos naturales.

4- El mate también ayuda, pero es importante que no sea la única forma en la que incorpores líquido porque también tiene cierto efecto diurético. Tener a mano aguas saborizadas de elaboración casera, con trocitos de fruta o algún té frío, son otra opción recomendada.

5- Por último, se sugiere no hacer ayunos para compensar todo lo que se ingirió la noche anterior. Ese tipo de restricciones alimentarias no sirven, promueven el atracón y no son conductas saludables para nada.

Hay que tener mucho cuidado con el alcohol y es muy importante que, si se va a manejar, no se debe ingerir alcohol.