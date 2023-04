El día que "La Bestia" Godoy fue Ringo Bonavena en el teatro

“La inspiración más grande para mí y para muchos fue Oscar´Ringo' Bonavena. Era un hombre que tenía una fuerza fuera de lo normal y todos queríamos ser como él”, expresó a LMNeuquén Bruno "La Bestia" Godoy, ex campeón argentino de boxeo, que en septiembre de 2019 debutó como actor de teatro protagonizando la obra “Como el Ringo” dirigida por Ely Navarro.

Fanático de Bonavena, “La Bestia”, como lo apodaron en el ring, no dudó ni un segundo en decir que sí cuando su amiga, la actriz y dramaturga Ely Navarro, le propuso subir por primera vez al escenario y ponerse en la piel de José, un mecánico que soñaba ser como el boxeador de peso pesado argentino que estuvo a punto de destronar al gran Muhammad Ali en el Madison Square Garden en 1970 y murió seis años después frente a un burdel de Nevada a manos de un mafioso italiano.

bruno godoy actuando.jpg “De pibe soñaba ser como Bonavena, soñaba tener un avión propio como el Ringo, soñaba viajar a los Estados Unidos, soñaba con tener a mi novia en la primera fila del ring side… Lo que representé en la obra fue la historia de muchos que no pudieron lograr ese sueño de ser campeón de boxeo”, explicó Bruno "La Bestia" Godoy, el actor de la obra "Como el ringo".

Los encuentros en el gimnasio se repitieron hasta que un día Ely se animó y le dijo al boxeador, que se retiró en una pelea contra David Starie en Sudáfrica en julio de 2001, que iba a escribir una obra de teatro para dirigirlo porque sabía que su sueño además de calzarse los guantes y entrenar a jóvenes boxeadores era actuar.

“Cuando Ely me contó que se dedicaba al teatro, nos quedamos charlando un buen rato, porque a mí me gusta ver obras y siempre quise saber qué pasaba en el detrás de escena, era algo que me fascinaba”, señaló Godoy. Ely cumplió aquella promesa de escribir una obra para el primer campeón argentino de Neuquén nacido en 1963 en Vista Alegre y que a los 6 años se puso por primera vez los guantes.

A fines del 2018 Ely terminó de escribir la obra y lo convocó a Godoy junto a otros actores profesionales como Agustín García y Silvia Ayzenzzteyn y la artista plástica Claudia Solari. Unos meses después comenzaron a ensayar y según la directora Godoy enseguida se aprendió la letra. La obra se anunció con esta sinopsis: dos hermanas, un taller mecánico, y el pasado que se asoma para una nueva oportunidad. Las cartas augurando el destino, el amor a la vuelta de la esquina, con aroma a flores robadas, mate y la nostalgia por el Ringo".

BONAVENA1.jpg “Yo soñaba con ser campeón argentino como Ringo y lo logré. Quizás no a lo grande como él pero logré tener el mismo título y el mismo cinturón que aún lo tengo guardado”, expresó "La Bestia" Godoy.

Godoy agradece a su amiga Ely que "me enseñó a dejar de lado a Bruno y meterme en la piel de José que soñaba con ser como Ringo". "Fue una experiencia grandiosa, la misma emoción que sentí cuando logré el título de campeón argentino porque fue un sueño de toda la vida que se remonta cuando escuchaba las peleas de Bonavena”, agregó.

Comentó que cuando se subió por primera vez al escenario frente al público que llenó la sala de la calle Misiones sintió "una energía especial al saber toda la gente grosa que actuó en ese lugar; es como cuando subís a un ring donde sabés que se disputaron algunos de los grandes títulos”.

Godoy debutó como profesional en 1987 y un tiempo después comenzó a sumar triunfos en la categoría supermedianos. hasta que a los 38 años le dijo adiós a su carrera en aquella pelea que perdió en Sudáfrica. A partir de entonces abrió su gimnasio en Centenario para entrenar a los jóvenes y sacarlos de los peligros de la calle.

“Ringo es más grande que cualquier campeón del mundo”

Bruno "La Bestia" Godoy aclaró que aún no pudo ver la serie “Ringo. Gloria y muerte”, inspirada en la vida de Oscar Bonavena, uno de los boxeadores más importantes de la Argentina, que se estrenó el pasado 24 de marzo por la plataforma de streaming Star+. Por los adelantos que pudo ver se mostró entusiasmado por lo parecido del actor Jerónimo Bosia que interpreta al boxeador. “Sin lugar a dudas la vida de Ringo fue una película. Es una vida única, un hombre con miles de anécdotas y de frases tan reales de lo que es la vida como'Cuando suena la campana, te sacan hasta el banquito y uno se queda solo'”.

Consideró que Bonavena es uno de esos personajes que "no se han repetido en la historia y nadie los ha podido igualar". “Han pasado los años, Ringo no fue campeón del mundo pero es más grande que muchos campeones del mundo, mucho más grande y su historia es más rica en diez mil cosas que la de cualquier campeón del mundo", destacó.

Al igual que Bonavena con Doña Dominga -decía "A Dios no lo conozco, a mi vieja sí y es lo más grande que hay", "La Bestia" también mantuvo un fuerte vínculo con su madre Yolanda que fue uno de sus pilares porque siempre lo apoyó en su carrera como boxeador.