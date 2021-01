El día que Ricky Martin fue a comer a lo de Claudia en el baúl de un auto

Embed

En ese momento, para dar indicios de que la situación se dio hace mucho, reveló que sus hijas aún eran chicas. “Las chicas (Dalma y Gianinna) eran chicas, y a Ricky se le cayó una naranja encima de Dalma, ¡Dalma lo quería matar! ¿Cómo le va a tirar la naranja encima de la ropa?”.

Claudia aclaró que en aquella ocasión también dijo presente la mamá del reconocido artista puertorriqueño.

Allí aprovechó para recordar otra entrañable amistad de su vida, de la mano de Luciano Pereyra. "Es amigo hace muchos años. Y también conozco a su familia, comemos juntos. Son cosas que uno no cuenta. No es sacar la foto y subirla, es todo muy familiar. Ya somos amigos, no es que 'uy, hoy chicas me voy a comer a la casa de Luciano o Luciano viene a mi casa'. Hemos pasado noches con Luciano cantando y tocando la guitarra hasta las cinco de la mañana, yo llamando a Ángela diciendole 'quedate tranquila que está en mi casa'", finalizó.