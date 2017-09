El Diez, contra las nenas

Según detalló Matías Morla, la empresaria nunca devolvió dicha suma dinero, sino que lo depositó en un banco de Uruguay y la cuenta está a nombre de sus hijas. “Lo que pedimos es que declaren ante la Justicia para que expliquen si, desde la fecha de inicio de la causa, viajaron o no a Uruguay y a qué fueron“, explicó el abogado.

Feroz descargo

La respuesta de las jóvenes no se hizo esperar. Por Twitter, Giannina desafió: “Sos decadente Matías Morla. Llevame a donde quieras. No te tengo miedo! Ni un poco!”. “Tengo un hijo. El sabe quién y cómo soy. Eso me basta y me sobra para dormir en paz. La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar qué pasa con vos, mientras tanto sigo viendo tu show”, agregó.

En tanto, su hermana expresó: “Mentir tendría que tener un costo y difamar a la gente gratuitamente también! El daño ya está hecho”.

Luego de declarar que las intervenciones del Diez en Instagram le provocaba “acidez estomacal”, Morla reafirmó sus dichos y de esta forma le contestó a Dalma y Gianinna, que lo criticaron a través de las redes.

“Me ocupo de que Maradona sea el capitán de la leyenda de la FIFA, que haga una pretemporada en Holanda y que no falte ni una vez. Me da acidez que en vez de mostrar videos de esas situaciones, lo muestran en un estado que ni el propio Diego quiere que lo muestren”, argumentó. “Jamás me referí a que me dio asco”, aclaró el abogado del ex futbolista.

“Estoy cansado de esto porque después a Diego lo acusan de estar mal. Porque hay que decirlo: algunos piensan que todavía se droga y eso me saca de quicio. Desde 2004 que no se droga. Pero toma una pastilla y alguien lo filma y lo hace quedar mal”, añadió.