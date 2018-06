El Diez lo quiere muerto

“Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. Aún la Selección no lo sabe. Los jugadores saben que se lo llevaron en ambulancia, pero no saben más que eso”, fue el primer audio del autor, que no fue identificado.

300 mil: Es la recompensa que ofrece Diego a la persona que aporte datos certeros y precisos.

Tuit furioso: “Qué mierda debe ser tu vida para hacer eso. ¡Miserable te queda chico!”, expresó Dalma.

“Una barbaridad”

Después del lamentable episodio, Diego le pidió a su abogado, Matías Morla, que encuentre al autor de este hecho. Es por eso que el ex entrenador del seleccionado ofrece 300 mil pesos para dar con los datos de la persona que efectuó la “broma”.

“Fue una noche muy dura. Yo estaba en Bielorrusia por temas de contrato y organizando la logística para el traslado de Diego. Pero las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tampoco con su hermano. Una de ellas sufrió una descompensación, y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad”, contó Morla desde Minsk, capital de Bielorrusia.