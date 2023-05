"El Dipy" sería el candidato a intendente de Milei en La Matanza

Sin embargo, para comprender el interés de Martínez en la política hay que remontarse al 2021, cuando comenzó a hacer notar su malestar con el gobierno del Frente de Todos. Tal es así que, en noviembre de ése mismo año se lanzó a la política y se ofreció como candidato en La Matanza.

Tras sus críticas al oficialismo, "El Dipy" admitió que recibió amenazas: "Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas".

Después, y a través de un video compartido en Twitter, se puso a disposición de cualquier partido opositor que "lo necesite" para sacar a los "chorros". Martínez coqueteó también con el PRO y se fotografió con el expresidente Mauricio Macri y la actual precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Milei presentó su plataforma electoral

El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia su plataforma electoral en la que dejó por escrito todas las medidas que propone avanzar. Muchas de ellas ya se conocían, como la dolarización de la economía, facilitar el acceso a las armas o derogar la ley del aborto, al solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica para presentarse a las próximas elecciones nacionales.

El diputado nacional propone una serie de reformas en las áreas económica, laboral, educativa, sanitaria y de seguridad, entre otras, que aplicarán progresivamente en la medida que resulte electo en los comicios nacionales de 2023.

En lo económico, Milei impulsa un plan que incluye, en una primera etapa, un fuerte recorte del gasto público del Estado, reformas tributarias que bajen impuestos, una reforma laboral que elimine la indemnización de los despidos sin causa -que se reemplace por un seguro de desempleo- y “una apertura unilateral al comercio internacional”.

Luego, propone avanzar en una reforma previsional que apunta a “recortar el gasto de las jubilaciones y pensiones” que aliente “un sistema de capitalización privado”, “privatización de las empresas públicas deficitarias” y programa de retiros voluntarios de empleados públicos, reducción de ministerios a 8 carteras, y “la eliminación progresiva de los planes sociales”.

Además, se ratifica la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), otra de las medidas que se reiteran en el discurso de Milei en sus apariciones públicas, “la liberación de todos los cepos cambiarios”, la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación, lo que implicará una apertura hacia los bienes que provienen del exterior.

Entre las ideas menos conocidas, Milei busca también una reducción y achicamiento del gasto en salud, que implique “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”, promover leyes que permitan pactar honorarios entre los pacientes y profesionales médicos y “la creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”.

La plataforma, compartida en sus redes sociales por la abogada Natalia Volosin, asegura que también se eliminará el sistema de coparticipación federal.