El dolor de las Nara

Un domingo triste para las hermanas Nara. Wanda y Zaira despidieron desde las redes sociales a su abuela materna, Rosa Colósimo, quien falleció ayer por la tarde.

“Te vas con el amor de tu vida, él te espera y te abraza fuerte por todos nosotros... QEPD mi abuela Rosa. Te recordaremos siempre con una sonrisa por tu humor y con ternura por tu bondad, amor y gran corazón”, escribió la esposa de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram junto a un collage de fotos de su abuela junto a ella y su familia.

Por su parte, Zaira también expresó su dolor en esa red social al declarar: “Acaba de partir la persona más dulce, buena y generosa que conocí en mi vida. Abuela Rosita, me enseñaste todo y sólo puedo vivir este momento con felicidad porque sé que lo que más anhelabas era volver a encontrarte con el gran amor de tu vida, el abuelo Cacho. Daría lo que no tengo por ver ese beso de reencuentro. Me enseñaron el amor incondicional y sentí al lado tuyo lo que lo extrañabas cada día desde que se fue. Te amo. Fui la nieta más feliz. Te recordaré a cada paso”.

Rosa partió casi cinco años después del ataque cardíaco que se llevó a su marido durante un viaje que hicieron a Italia para visitar a Wanda.

En 2016, Colósimo tuvo que enfrentar otro disgusto ante la detención de su hijo Carlos por abuso sexual.

Recuerdo polémico: “Es una guasa, se hizo famosa por el pet...”, había dicho Rosa de Wanda en 2016 en la TV.

Escándalo por TV

Rosa se hizo conocida en los medios luego de que se publicara un video donde criticaba a Wanda por no ir a verla y por no ayudar económicamente a su tío para que saliera de prisión.

“¿Qué puede hablar Wanda de mi hijo preso si se hizo famosa por el pet... A Wanda no le interesa nada, es muy buena persona, pero es una guasa. Zaira es una finura”, había dicho la mujer en ese momento. Tras los polémicos dichos, la botinera justificó a Rosa al señalar: “Es una señora enferma de alzhéimer, es muy difícil manejarse con esta enfermedad. La adoro”. Y aseguró: “Obvio que la visité, tengo fotos”.