El dolor de Nacho de GH tras la muerte de su madre

"La tenían que estabilizar para operarla, y ahí le dieron un montón de medicamentos, le salían heridas con pus, estaba muy marcada con agujas y para mí que no aguantó" , siguió el joven que quedó en placa junto a su team “Los Monitos” que lo conforman Juan y Martina.

Nacho GH.jpg

En otro momento de la charla se refirió a su abuela a quien ayudaría en caso de convertirse en el ganador de la reciente edición del reality. Al mismo tiempo recordó que ella está muy dolida por la muerte de su hija ya que no pudo hacer nada aun conociendo a uno de los mejores cardiólogos de la Argentina.

Sobre lo que provocó en él la muerte repentina de su madre, Nacho habló de cuentas pendientes. "Mi frustración fue esa... no haber hecho un montón de cosas que las posponía para hacerlas más adelante, como ir a comer o irme de vacaciones. Ella me decía de hacer algo y yo le decía que no porque tenía otros planes. Eso es una frustración", sostuvo, provocando la emoción de sus compañeros, que lo escucharon con muchísima atención.

"No me cabe duda de que ella va a estar siempre conmigo y me acompaña siempre", cerró Nacho, muy conmovido.

El llanto de Nacho de Gran Hermano tras la muerte de su madre

El joven se enfrentará esta noche a partir de las 22.15 a una nueva gala de eliminación en la que competirá con su grupo de Los Monitos. En las redes sociales especulan con que podría irse Martina mientras que otros apuntan a Juan como el nuevo eliminado de la casa más famosa del país. En tanto que de ocurrir esto Nacho seguiría al menos una semana más en competencia.

Vale recordar que el primer eliminado fue Tomás Holder quien se ha mostrado en los medios de comunicación sin mayores deseos de tener presencia en la televisión. Su más reciente participación en el programa de Georgina Barbarossa generó malestar en los seguidores por su actitud.