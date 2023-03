El dolor de Susana Giménez por la muerte de su perra Thelma

Desde el entorno de la conductora fue donde le confirmaron la peor noticia de todas: "Fue el viernes pasado, ya venía enferma hace tiempo. Ella la habían llevado a una veterinaria muy buena que le había recomendado, pero no se pudo hacer nada. En algún momento se rezó por su salud, pero no salió adelante".

Además revelaron que Su no está disponible para hablar con los medios de comunicación, ya que está muy sensible por lo de Thelma: "Susana está muy golpeada por la muerte de Thelma. Desde la muerte de Jazmín, no se había puesto tan triste por la partida de una mascota".

susana-perra-2.png Thelma era la perra favorita de Susana Giménez.

Tanta era la cercanía de la rubia con su mascota, que faltó al cumpleaños 96 de Mirtha Legrand en Buenos Aires para quedarse a su lado. “Me dijo que no puede venir porque tiene a su perra que está muy enferma. Seguramente, más tarde me llame para saludarme”, comentó la diva de los almuerzos desde la puerta de su casa en Avenida del Libertador frente a los medios.

La raza de Thelma era Weimaraner, la cual se define como un perro de caza especialmente dotado como perro cobrador. Su pelaje, corto y espeso, le protege muy bien de la humedad; esto le permite ser un cazador eficaz en terrenos pantanosos. Son fáciles de adiestrar y se comportan muy bien. Son cariñosos y obedientes.

Thelma y Susana vivían en La Mary, la chacra que Susana tiene en las afueras de Punta del Este. Este es el lugar que Su decidió vivir hace unos años, escapando de los problemas de la Argentina. "Acá me siento cómoda. Hay menos mala onda", dijo en una entrevista, donde contó por qué no quiere trabajar en este momento.