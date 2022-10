El dolor de todo un pueblo: quién era el chico que murió en Las Ovejas

LUCAS MUÑOZ (11).jpg

Según los datos relevados por LMNeuquén, Lucas tenía 3 hermanos más y sus padres son Nilda Montecino y “Beto” Muñoz, ambos auxiliares de servicio de la escuela primaria de Tierras Blancas, un paraje que está cerca de la localidad de Los Miches. Según confió una de sus profesoras, “Lucas cursaba el tercer año del Plan 001 (plan de menores en turno nocturno) y viajaba diariamente desde Tierras Blancas en su moto u otras veces en una trafic”.

Asimismo, un amigo de la familia lamentó el trágico suceso y comentó que tristemente la muerte de Lucas se suma a la de otro joven que también tiempo atrás perdió la vida en otro accidente automovilístico.

Amante de las motos y de la amistad

Durante la jornada, las redes sociales se llenaron de mensajes de consternación por el fatal acontecimiento y muchos de sus maestros de primaria y profesores de secundaria destacaron su bondad y responsabilidad. En tanto sus amigos destacaron su culto a la amistad y la pasión por el motocross.

LUCAS MUÑOZ (2).jpg

Filo Barrera, una amiga de la ciudad de Chos Malal, en diálogo con LMN mostró su tristeza por "la pérdida de un excelente ser humano" y lamentó profundamente que el destino le arrebatara a la persona con la cual vivía un amor platónico por mensajes y llamadas, tanto es así que fueron nada más que tres veces en las que se vieron personalmente. Así, Filo contaba su especial historia: “Lucas era un buen amigo en todos los sentidos. No era agrandado y tenía muchas amistades con chicas. Lo más lindo era que tenía los mismos gustos míos: el motocross. Cada vez que yo subía un video de motocross me decía que le pasara el video y me pedía otros más”.

A continuación, sumamente conmovida relató que “en un tiempo me pidió ser su novia, pero no quise porque era muy chico para mí. Pero bueno todo quedará en mis recuerdos sus fotos y risas y tantas horas que nos quedamos hasta tarde charlando. Fue en ese tiempo que vivía con su primo José Muñoz. Al tiempo lo conocí en persona y al verlo por primera vez me gustó y me dio vergüenza. Cada vez que venía a Chos Malal siempre nos mirábamos de reojo”.

LUCAS MUÑOZ (6).jpg

Por último, Filo expresó “lamentablemente se nos fue una gran y excelente persona. Te voy a extrañar amigo y amor lejano. Ruego que descanses en paz y te voy a recordar siempre a través de tus fotos, mensajes y llamadas”.

Durante la jornada de este lunes se suspendieron las clases en la escuela secundaria de Andacollo y esta tarde se conoció que el velorio del joven se realizará este martes en la casa de su madre en Tierras Blancas.

Por su parte el intendente de Los Miches, Ezequiel Vélez, en el sitio oficial de la Municipalidad, hizo llegar sus condolencias a la familia del joven nativo de esas tierras del norte neuquino.