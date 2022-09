El dolor y la bronca del ex River marginado de la selección

Supo ser número fijo en el ciclo de Lionel Scaloni y parte del plantel campeón de la Copa América Brasil 2021, por lo que su ausencia llamó de más la atención. Lucas Martínez Quarta se quedó afuera de la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos con la Copa del Mundo Qatar 2022 y el defensor de la Fiorentina no ocultó sus sentimientos de tristeza.

''Obviamente es una lástima. Siento dolor y un poco de bronca porque estuve en la prelista y hoy me toca estar afuera. El técnico decidió que hoy estaban mejor otros compañeros y bueno... es la decisión del cuerpo técnico y a mí me queda solamente seguir peleándola. Seguir jugando acá que es lo que me propuse en un principio sin pensar en el Mundial o en lo que pueda llegar a pasar. Lo más importante es poder jugar acá y buscar la continuidad'', le dijo a Bolavip.