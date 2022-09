El doloroso cruce en un boliche de Flor Vigna y Nico Occhiato

Pocas relaciones han tenido tantos idas y vueltas como la de Flor Vigna y Nico Occhiato, a tal punto que estuvieron en pareja en más de una ocasión, y todas las veces se terminaron separando. Luego de la última ruptura, y cuando se supo que la bailarina estaba felizmente enamorada de Luciano Castro, parecía que los ex Combate no solo habían firmado la paz, sino que también se habían hecho amigos. Sin embargo, al parecer no es así.