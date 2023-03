El doloroso relato de los padres de Facundo Castillo: "Lo lloramos todos los días"

En estas circunstancias afirmaron que este último tiempo ha sido sumamente difícil para ellos y tratan de estar lo mejor que pueden para seguir adelante. Sin embargo, hay un vacío que no pueden llenar desde la partida de su hijo. "Lo lloramos todos los días, vamos todos los días al Cementerio. Cuando te acostas para dormir y te exaltas, no es fácil. A nadie le desearía que le asesinen un hijo", expresó Esteban, con dolor.

Su mamá, en tanto, contó -con lágrimas en sus ojos- que todos los días sube fotos de él a sus redes sociales, una rutina que le reconforta el alma, pero que también le recuerda lo mucho que le hace falta. "Todas las noches antes de acostarme elijo cuál subir. A veces me río, a veces lloro. En algunas está muy payaso, era muy alegre. Es raro no encontrar una foto con él riendo. Por un lado, me hace bien, pero es todo el día acordarse de cosas", confesó.

Los mejores recuerdos en familia

Entre pregunta y pregunta, llega la hora de hablar de los mejores recuerdos juntos, y Analía no puede dejar de pensar en aquellos momentos en los que Facundo llegaba a la casa y, por el olorcito de la comida casera, pedía quedarse a almorzar. Luego jugaban a las cartas, hasta que llegaba la tarde y era hora de partir, ya que él se había ido a vivir solo en 2019.

Los viajes, por su parte, son los que más tienen presentes. Ambos amaban salir con sus dos hijos, Facundo y Emiliano, a donde el destino los llevara. Una de esas aventuras, la cual quedó grabada en la memoria de su mamá, fue en el 2018, cuando subieron al Refugio Frey.

"Yo bailaba y hacía Zumba, no me cansaba nunca, pero para subir esa vez me cansé y les dije que fueran ellos, yo los esperaba. Facundo me dijo que subíamos todos o nada. Me costó llegar, pero por suerte lo hicimos juntos", afirmó Analía.

Recuerdos Facundo Castillo

Por su parte, Esteban recuerda que -cada vez que partían hacia un destino diferente- a Facundo le gustaba hacer el asado él mismo, pero siempre con su papá bien cerca, charlando o ayudando a poner leña al fuego. Además de sus palabras de cariño en el día a día, sus demostraciones de amor lo hacían una persona muy especial, con un don sin igual: el de amar incondicionalmente y estar, en las buenas y en las malas, para todos aquellos que lo necesitaran.

El mejor de sus momentos juntos, fue, sin dudas, el viaje a Buenos Aires en el colectivo de la Peña de Boca. "Pasamos toda la noche cantando y gritando, él quería sacarme fotos con mi cara de alegría. Cuando regresamos, al día siguiente, me agradeció por haber ido. Me dijo 'Gracias, papá, por acompañarme. Me dio una alegría muy grande haber disfrutado un partido de Boca en la Bombonera con vos'".

Amigos y viajes, las claves para la felicidad

Esteban también comentó que dos de las cosas más importantes en la vida -y que siempre le recordó a Facundo- son los amigos y los viajes, vivir la vida a pleno. "Él era un ejemplo de eso porque tenía muchísimos amigos y le gustaba viajar. Muchas veces le dijimos de comprar un terreno para construir, pero él quería ahorrar para viajar con sus amigos. Se hizo querer mucho", afirmó.

Sin embargo, todos esos recuerdos de felicidad se tornan, por momentos, muy dolorosos y difíciles de asimilar. Es que su partida les destrozó la vida: "Cuesta hablar, no te reís más. Te podés llegar a reír cuando vienen los chicos (amigos de Facundo), porque estamos muy acompañados, nos sentimos muy protegidos y eso nos sirve mucho", afirmó.

Afortunadamente, al momento de hablar con nosotros, tanto su mamá como papá también estuvieron acompañados por familiares y amigos, quienes se acercaron a la plaza de calle Domene para ofrecer su apoyo y sumarse al pedido de justicia. Porque eso era lo que generaba Facundo, una red de contención y amor a su paso, la cual sigue latente hasta el día de hoy, a pesar de su ausencia física.

El juicio

En cuanto al juicio, que se llevará a cabo el 17 de abril próximo, su mamá y papá afirmaron que tienen mucha fe y están convencidos de que los abogados y la fiscalía están haciendo un buen trabajo. "Tienen pruebas suficientes de que fue un asesinato, una maldad única de la gente que cuando pisa el umbral de su casa, no le importa el resto. Algo muy distinto a lo que era Facu", concluyeron.

Cabe recordar que por el crimen de Facundo se encuentra acusado y detenido cumpliendo prisión preventiva Ramiro Gutiérrez, oriundo de General Roca. Fue quien lo atropelló y asesinó a la salida de una fiesta en La Nonnina, para luego darse a la fuga. También está imputado por cinco tentativas de homicidio más. Será juzgado en un juicio por jurados y podría enfrentar una pena superior a los 12 años de prisión.

Facundo Castillo